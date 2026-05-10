ना रोहित, ना क्रिस गेल... IPL के पहले ओवर में छक्कों का असली बादशाह है ये बैटर; वैभव सूर्यवंशी भी ठोकते हैं सलाम

IPL Records: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, बल्लेबाज पहला ओवर देखकर खेलता है. बात जब टी20 क्रिकेट की आती है तो बल्लेबाजों के पास हवाई फायर का लाइसेंस होता है, हालांकि पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर हावी होना हर बल्लेबाज के बस की बात नहीं होती, लेकिन आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा युवा 'खूंखार' बल्लेबाज उभरकर सामने आया है, जिसने क्रिस गेल और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए पहले ओवर में छक्कों की बारिश करके हर किसी को हैरान कर दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं.

यशस्वी आईपीएल के पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जिसके आक्रामक अंदाज के सामने आज के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी सम्मान में सिर झुकाते हैं.

मैच की पहली ही गेंद से खौफ पैदा करने के मामले में यशस्वी जायसवाल ने बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है. नीचे उन सभी बल्लेबाजों की लिस्ट दी गई है, जिन्होंने आईपीएल के पहले ओवर में छक्कों की बारिश की है.

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जायसवाल का दबदबा और रोहित-गेल की बराबरी

बाएं हाथ के युवा यशस्वी जायसवाल ने अब तक आईपीएल के पहले ओवर में 13 छक्के जड़ दिए हैं. उन्होंने इस मामले में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जायसवाल ने यह मुकाम रोहित के मुकाबले बहुत कम पारियों में हासिल किया है. रोहित अब तक 272 पारियां खेल चुके हैं, जबकि जायसवाल 77 पारियों में बल्लेबाजी कर पाए हैं. क्रिस गेल और विराट कोहली के नाम 12-12 छक्के दर्ज हैं.

आईपीएल मैच के पहले ओवर में सर्वाधिक छक्के

13 - यशस्वी जायसवाल

13 - रोहित शर्मा

12 - विराट कोहली

12 - क्रिस गेल

12 - वीरेंद्र सहवाग

11 - सुनील नरेन

10 - ब्रेंडन मैकुलम

9 - वैभव सूर्यवंशी

9 - शुभमन गिल

9 - केएल राहुल

8 - फिल साल्ट

वैभव सूर्यवंशी भी रेस में शामिल

आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी खोज माने जा रहे वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं. वैभव ने अब तक पहले ओवर में 9 छक्के लगा दिए हैं. ये वही वैभव हैं, जो 13 छक्कों के रिकॉर्ड होल्डर जायसवाल के सम्मान में सिर झुकाते हैं.

वैभव खुद कह चुके हैं कि क्रीज पर एक साथ बल्लेबाजी करते वक्त जायसवाल उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं. इस सीजन जब हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 37 बॉल पर 101 रन ठोके थे, तो यशस्वी जायसवाल के उस मंत्र के बारे में खुलासा किया था, जो उन्हें ड्रेसिंग रूम में ही जायसवाल ने दिया था. वैभव ने कहा था कि ‘जब हम टॉस जीतकर ड्रेसिंग रूम में गए, उसके बाद यश भैया ने मुझसे कहा- वैभव, आज हमें बिल्कुल नहीं रुकना है. आज सीधे ‘हैमर एंड टोंग्स’ (पूरी ताकत से प्रहार) करना है. मैंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भैया, आज सिर्फ छक्के ही लगेंगे.’

आईपीएल 2026 में जायसवाल का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल अब तक 11 मैच खेलकर 35.00 की औसत और 157.50 के स्ट्राइक रेट से कुल 315 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. उनके बल्ले से इस सीजन 14 छक्के और 36 चौके निकले हैं. अपने आईपीएल करियर में वो अब तक 77 पारियों में 2481 रन बना चुके हैं, जिसमें 34.46 की औसत और 153.44 का स्ट्राइक रेट शामिल है.

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