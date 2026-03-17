IPL Winners list: कब किसने जीता आईपीएल? MI-CSK नंबर-1, देखें विजेता और उपविजेता टीमों की पूरी लिस्ट

IPL Winners list: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन की शुरुआत 28 मार्च को होगी. बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा. आरसीबी की टीम अपने खिताब के बचाव में उतरेगी. उसने पिछले साल पहली बार ही ट्रॉफी पर कब्जा किया था. विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में पहली बार चैंपियन बने थे. अब वह उसे बचाने के लिए पहली बार मैदान पर विरोधी टीमों का सामना करेंगे.

इस टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक इस लीग में कई विजेता टीमें रही हैं. 2008 में राजस्थान रॉयल्स से लेकर 2025 की मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तक. क्या आप जानते हैं कि किस टीम ने सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफियां जीती हैं? चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार आईपीएल को जीता है.

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धोनी और रोहित सबसे सफल कप्तान

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांच बार (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) खिताब को अपने नाम किया है. चेन्नई पांच अलग-अलग मौकों पर उपविजेता भी रही है. आईपीएल के फाइनल में कोई भी दूसरी टीम इतनी ज्यादा बार नहीं पहुंची है. मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल जीता, जबकि 2010 में एक बार उपविजेता रही. रोहित शर्मा ने मुंबई को उसके सभी पांचों खिताब दिलाए.

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कोलकाता तीसरी सफल टीम, राजस्थान पहली चैंपियन

आईपीएल का पहला सीजन 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान ने फाइनल में चेन्नई को हराकर खिताब अपने नाम किया था. चेन्नई और मुंबई के अलावा कोलकाता नाइटराइडर्स ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने एक से ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता है. गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता ने 2012 और 2014 में आईपीएल जीता, जबकि श्रेयस अय्यर ने 2024 में टीम को उसका तीसरा खिताब दिलाया. टीम 2021 में उपविजेता भी रही, जब उसे चेन्नई के हाथों हार का सामना करना पड़ा.