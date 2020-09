IPL 2020: कोरोना संक्रमण की खबर पर दीपक चाहर की बहन ने CSK टीम को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के 13 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से भले ही हड़कंप मचा हुआ है और खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं. लेकिन इन खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) का नाम होने की भी खबर से उनके परिजन परेशान नहीं हैं. उन्हें यकीन है कि दीपक इस महामारी को भी मात देकर जल्द ही ठीक हो जाएंगे. दीपक की बहन ने तो उनके साथ पूरी चेन्नई टीम को योद्धा करार दिया है, जबकि उनके भाई ने भी दीपक से मजबूत बने रहने के लिए कहते हुए जल्द सेहदमंद होने की कामना की है.



You are a true warrior, born to fight

Day is brighter after the darkest night

May you come out stronger than ever before

With love & prayers, waiting to see you roar.

(To all csk family) PL2020 pic.twitter.com/YFuBfp0E5Q

— Malti Chahar (@ChaharMalti) August 29, 2020