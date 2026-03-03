Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIran-Israel War : मिसाइल हमलों के खौफ में क्रिकेट...इंग्लैंड ने बीच में ही रद्द किया UAE दौरा...खिलाड़ियों की घर वापसी के लिए ECB का इमरजेंसी फैसला

Iran-Israel War : मिसाइल हमलों के खौफ में क्रिकेट...इंग्लैंड ने बीच में ही रद्द किया UAE दौरा...खिलाड़ियों की घर वापसी के लिए ECB का इमरजेंसी फैसला

Iran-Israel War: इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ चुके हैं. जंग के तीन दिन बीतने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने एक बड़ा फैसला लिया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 03, 2026, 08:04 AM IST
फोटो क्रेडिट AI
फोटो क्रेडिट AI

Iran-Israel War: इन दिनों मिडिल ईस्ट जल रहा है. इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज चौथा दिन है. इस भीषण जंग ने अब क्रिकेट के मैदानों पर भी दहशत फैला दी है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बड़ा फैसला किया है. बोर्ड ने यूएई में पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ चल रहे इंग्लैंड लॉयंस के दौरे को बीच में ही रद्द कर दिया है. खिलाड़ियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इमरजेंसी प्लान बनाया जा रहा है. इसके साथ ही अबू धाबी में लगने वाले महिला टीम के ट्रेनिंग कैंप को भी फिलहाल टाल दिया गया है.

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है. इसलिए इस दौरे को बीच में ही रद्द करने का फैसला किया गया है. यूएई के अबू धाबी में इंग्लैंड लॉयंस की टीम पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने गई थी. पहला मैच सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन दूसरा मैच रद्द कर दिया गया था. जंग के हालात बिगड़ते देख बचे हुए तीनों मैच भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है. ईसीबी ने खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित तरीके से ब्रिटेन वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है.

कई उड़ानें प्रभावित

मिडिल ईस्ट में जंग का असर अबू धाबी पर भी है. वहां कई मिसाइलें और ड्रोन गिरे हैं. एयरपोर्ट पर भी डर का माहौल है. यही वजह है कि वहां फंसी हुई इंग्लैंड लॉयंस टीम को यात्रा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस जंग के चलते हवाई अड्डों पर उड़ानें भी प्रभावित हैं.

महिला टीम अब कहां करेगी तैयारी?

इसी साल जून-जुलाई में ब्रिटेन में महिला टी20 वर्ल्ड कप है, जिसकी तैयारी के लिए इंग्लैंड की महिला टीम अबू धाबी में ट्रेनिंग कैंप प्लान कर रही थी, जिसे रद्द कर दिया गया है. अब बोर्ड यह योजना बना रहा है कि किस जगह महिला टीम का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए, ताकि विश्व कप के लिए तैयारी पुख्ता हो सके.

दौरे के पहले चार मैच इंग्लैंड ने जीते

इंग्लैंड लॉयंस और पाकिस्तान शाहीन की टीमों के बीच इस दौरे पर कुल 3 टी20 और 5 वनडे मैच होने थे. टूर का अंत 9 मार्च को होने वाला था. टी20 सीरीज पूरी हो चुकी थी, जिस पर इंग्लिश टीम ने 3-0 से कब्जा किया था. फिर पहला वनडे भी जीता, लेकिन इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के चलते बचे हुए तीनों मैच रद्द कर दिए गए हैं.

पहले वनडे में इंग्लैंड लॉयंस के ये 11 खिलाड़ी खेले थे

डैन मूसली (कप्तान), बेन मैकिन्ले, एसा ट्राइब, जेम्स रेव (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जेम्स व्हार्टन, मैथ्यू रेविस, केल्विन हैरिसन, मैथ्यू पॉट्स, एडी जैक और सन्नी बेकर.

ये भी पढ़ें: Semi finals IND vs ENG: 41 साल पुराना वो गजब संयोग, जो Team India को बना रहा चैंपियन.. 5वीं बार में आएगी तीसरी ट्रॉफी?

 

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

iran israel war

