IRE vs IND India updated squad: भारतीय क्रिकेट की टी20 टीम 4 दिन बाद आयरलैंड की सरजमीं पर धमाल मचाती नजर आएगी. 2 मैचों की टी20 सीरीज के लिए मंच तैयार हो चुका है. सीरीज से ठीक 4 दिन पहले भारत के स्क्वाड में एक बदलाव किया गया है. हर्षित राणा फिट हो चुके हैं और उन्होंने टीम में वापसी कर ली है. उन्हें चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में लाया गया है. यह दौरा आईपीएल 2026 में कमाल दिखाने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस सीरीज में 2 नए खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे. उनकी यह डेब्यू सीरीज है.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पहले आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच खेलेगी. फिर अगले महीने उसे इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां कुल 5 टी20 मैच होने हैं. आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में 4 ओपनर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर) और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है. तीन स्पिनर अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई नजर आएंगे. शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी बतौर ऑलराउंडर दिखेंगे, जबकि तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव के नाम हैं.
इसमें पहला नाम वैभव सूर्यवंशी का है, जबकि दूसरा नाम प्रिंस यादव का है. इन दोनों ने आईपीएल से अपनी पहचान बनाई और टीम इंडिया की टी20 टीम में पहली बार चुने गए हैं. यह पहला मौका है जब दोनों मैच विनर टीम इंडिया के साथ आयरलैंड की सरजमीं पर अपना जादू दिखाएंगे.
वैभव जहां तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, तो वहीं प्रिंस यादव अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. वैभव ने आईपीएल 2026 में 16 मैच खेलकर 48.50 की औसत से कुल 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी, जबकि प्रिंस ने 14 मैचों में 16 विकेट निकाले थे. उन्होंने विराट कोहली जैसे दिग्गज को क्लीन बोल्ड भी किया था.
आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज होनी है. पहला मुकाबला 26 जून और दूसरा 28 जून को खेला जाना है. ये दोनों मैच इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज से ठीक पहले होंगे. आयरलैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.