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'ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है'...शर्मनाक हार पर फूटा पूर्व भारतीय ओपनर का गुस्सा, अय्यर ब्रिगेड को जमकर लताड़ा

India vs Ireland 1st T20I Defeat: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच हारने वाली टीम इंडिया को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है. अब भारत के पूर्व ओपनर सदागोपन रमेश ने श्रेयस अय्यर की टीम को जमकर लताड़ा. उन्होंने हार की वजह खराब फील्डिंग और टीम का आत्मविश्वास बताया.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 27, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:33 PM IST
'ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है'...शर्मनाक हार पर फूटा पूर्व भारतीय ओपनर का गुस्सा, अय्यर ब्रिगेड को जमकर लताड़ा
Image Credit: Sadagoppan Ramesh slams Team India over shameful defeat (डिजाइन की गई तस्वीर)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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