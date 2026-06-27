'ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है'...शर्मनाक हार पर फूटा पूर्व भारतीय ओपनर का गुस्सा, अय्यर ब्रिगेड को जमकर लताड़ा

India vs Ireland 1st T20I Defeat: भारत की टी20I टीम आयरलैंड दौरे पर है. बेलफास्ट में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में विश्व चैंपियन टीम इंडिया को आयरलैंड ने 34 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस शर्मनाक हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों का गुस्सा फूट पड़ा है. क्रिकेट इतिहास में पहली बार आयरलैंड से किसी भी फॉर्मेट में मिली इस शिकस्त पर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज सदागोपन रमेश ने टीम इंडिया को आड़े हाथों लिया है.
सदागोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी आयरलैंड दौरे को एक 'पिकनिक' समझ रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. साथ ही उन्होंने मेजबान टीम के अनुशासित प्रदर्शन की जमकर तारीफ भी की.
सदागोपन रमेश ने भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण ओवरकॉन्फिडेंस बताया. उन्होंने कहा,
'आयरलैंड की टीम इस तारीफ की हकदार है कि उन्होंने बड़ी बाउंड्री का बेहतरीन इस्तेमाल किया और शॉर्ट गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ली. यह साफ दिख रहा था कि भारत इस मैच को बेहद लापरवाही और कैजुअल तरीके से खेल रहा था. उन्हें लगा कि आयरलैंड सीरीज सिर्फ एक पिकनिक टूर है, जिसे वे आसानी से जीत लेंगे, और वे केवल इंग्लैंड सीरीज को लेकर गंभीर थे, लेकिन आयरलैंड ने भारत को यह कहकर कड़ा सबक सिखाया है कि भाई, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है.'
रमेश ने इस दौरे की तुलना खाने से करते हुए एक मजेदार लेकिन तीखा उदाहरण दिया. उन्होंने आगे कहा, 'यह आयरलैंड सीरीज असल में पहले से तय शेड्यूल का हिस्सा भी नहीं थी. यह मुख्य दौरे (इंग्लैंड सीरीज) से पहले 'मेन कोर्स के साथ अचार' की तरह थी, लेकिन बेहद शर्मनाक बात यह है कि टीम इंडिया इस 'अचार' (आयरलैंड) का तीखापन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी. इसके लिए चाहे जो भी बहाने बनाए जाएं, लेकिन यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक चौंकाने वाली और बेहद भयानक हार है. अति-आत्मविश्वास कभी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इसी वजह से भारत की कहानी कल रात खत्म हो गई. भारत को आत्मविश्वासी होना चाहिए, अति-आत्मविश्वासी नहीं.'
पूर्व सलामी बल्लेबाज ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जो खिलाड़ी लगातार महीनों से टी-20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वे आयरलैंड जैसी टीम के सामने कैसे सरेंडर कर सकते हैं. उन्होंने फील्डिंग और आईपीएल के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पर निशाना साधते हुए कहा, 'हां, माना कि हाथी भी कभी-कभी फिसल जाता है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक बड़ा झटका है, खासकर उस टीम के लिए जिसका आखिरी टी-20 मैच वर्ल्ड कप का फाइनल था. विश्व कप में एक महीने खेलने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने 3 महीने आईपीएल 2026 खेला. लगातार 4 महीने टी-20 क्रिकेट खेलने के बाद आयरलैंड से हार जाना पूरी तरह समझ से परे है.'
भारतीय टीम की खराब फील्डिंग पर बात करते हुए रमेश ने कहा कि आईपीएल के नियमों ने खिलाड़ियों की कमियों को छुपाकर रखा था. उन्होंने कहा, 'भारत ने बेहद घटिया क्रिकेट खेला, वे टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर आईपीएल और कल के मैच तक लगातार कैच छोड़ रहे हैं. वे ऊंचे कैच पकड़ने में हमेशा नाकाम रहते हैं. आईपीएल में आप इम्पैक्ट प्लेयर नियम की वजह से केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी करके अपनी खराब फील्डिंग को छुपा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेइंग-XI का हिस्सा बनने के लिए आपको एक अच्छा फील्डर होना ही पड़ेगा. आईपीएल में कई खिलाड़ी सिर्फ बैटिंग करके इस नियम के सहारे बच निकले, लेकिन यहां पोल खुल गई.'