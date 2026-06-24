Sanju Samson: आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज का मंच तैयार है. पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान में होना है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार ओपनर संजू सैमसन इतिहास रच सकते हैं. उनके पास पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक खास रिकॉर्ड ध्वस्त करने का मौका है. ये रिकॉर्ड क्या है और कैसे संजू दिग्गज रोहित से आगे निकल सकते हैं, आइए नीचे डिटेल में जानते हैं.
यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वह भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान है, जो फिलहाल रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने 4 मैचों में 3 अर्धशतकों के दम पर 100.50 की औसत से कुल 201 रन बनाए हैं. वह दोनों देशों के बीच हुए टी20 इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 200 से अधिक रन बनाए हैं.
चूंकि रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उनके इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं है. ऐसे में अब उनका यह किला ढहने की कगार पर है. इस लिस्ट में संजू सैमसन 3 मैचों में 118 रन बनाकर नंबर 4 पर हैं. अगर वह पहले मैच में 84 रन बना लेते हैं तो रोहित से आगे निकल जाएंगे.
अगर पहले मैच में ऐसा नहीं कर पाते, तो दूसरे टी20I में उनके पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. जिस गजब की फॉर्म में सैमसन चल रहे हैं, उसे देखते हुए 2 मैचों की इस सीरीज में वह आसानी से रोहित को पीछे छोड़ नंबर-1 बन सकते हैं.
मौजूदा भारत और आयरलैंड की टीमों को मिलाकर देखें, तो हैरी टेक्टर और संजू सैमसन ही दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो रोहित शर्मा के रनों के करीब हैं, लेकिन जब बात स्ट्राइक रेट और औसत की आती है, तो संजू सैमसन हैरी टेक्टर से कोसों आगे नजर आते हैं.
हैरी टेक्टर ने भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की 5 पारियों में केवल 123 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.75 और स्ट्राइक रेट 123 का रहा है, जबकि संजू ने आयरलैंड के खिलाफ महज 3 टी20 मैचों में ही 118 रन कूट दिए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आयरलैंड के खिलाफ संजू का औसत 59.00 और स्ट्राइक रेट 171.01 का रहा है.
आयरलैंड दौरे पर गई मौजूदा भारतीय टीम में संजू सैमसन इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम भारत-आयरलैंड टी20 मैचों में 100 से अधिक रन दर्ज हैं. उनके बाद इस सूची में दूसरा नाम ईशान किशन का है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में अब तक 29 रन बनाए हैं. ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि आयरलैंड की धरती संजू सैमसन को बेहद रास आती है.
अब देखना दिलचस्प होगा कि 26 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर जब पहला टी20 मुकाबला शुरू होगा, तो संजू सैमसन किस अंदाज में रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर धावा बोलते हैं.