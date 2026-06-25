India vs Ireland T20I Series 2026: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 26 जून 2026 से बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड पर होने जा रहा है. मध्यक्रम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पहली बार बतौर कप्तान टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. इस सीरीज के जरिए भारतीय टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारियों को देखते हुए कई युवा और आक्रामक प्रतिभाओं को आजमाने के मूड में है.
आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 3 ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं, जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू (International Debut) कर सकते हैं. इनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसके नाम का खौफ गेंदबाजों में अभी से है और वह महज 34 मैचों में ही 134 गगनचुंबी छक्के उड़ा चुका है.
15 साल के बाएं हाथ के तूफानी सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित और सनसनीखेज खिलाड़ियों में से एक हैं. अगर आयरलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बन जाएंगे. ऐसा करके वह 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे टी20 क्रिकेट के महज 34 मैचों में 134 छक्के उड़ा चुके हैं.
हालांकि, हाल ही में समाप्त हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने भारत के लिए ओपनिंग की थी, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर इस 'सिक्सर किंग' को टीम में फिट करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं.
आईपीएल 2026 में कमाल की गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज प्रिंस यादव दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो इस हफ्ते नीली जर्सी में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रख सकते हैं. प्रिंस ने इसी महीने अफगानिस्तान के खिलाफ दो वनडे मैच खेलकर भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब उन्हें सबसे छोटे फॉर्मेट में भी अपनी रफ्तार का जलवा दिखाने का मौका मिल सकता है. प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए 14 लीग मैच खेलते हुए 16 विकेट चटकाए थे.
मुंबई के 23 साल के होनहार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आयरलैंड की धरती पर पहली बार सीनियर भारतीय टीम की कैप हासिल कर सकते हैं. सूर्यांश को 23 जून को रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है. स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल होकर पूरे आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद सूर्यांश की किस्मत खुली है.
सूर्यांश ने हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुई ट्राई-नेशन सीरीज में इंडिया-ए के लिए खेलते हुए अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का दिल जीता था, जिसका इनाम उन्हें सीनियर टीम के बुलावे के रूप में मिला है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.