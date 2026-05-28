पछता रही होगी KKR... जिस खिलाड़ी को बेंच पर बिठाया, मैदान पर उतरते ही ठोका शतक, 99 रन पर किया सूर्यवंशी वाला काम

Ireland vs New Zealand Test: 4 जून से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. उससे पहले ब्लैककैप्स आयरलैंड के साथ एक टेस्ट खेल रहे हैं. बेलफास्ट में चल रहे मैच में रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़कर अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को करारा जवाब दिया. दिलचस्प बात ये रही कि 99 रन पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो काम किया, जिसके लिए फिलहाल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मशहूर हैं.
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Ireland vs New Zealand Test: आईपीएल 2026 के बीच न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें टेस्ट मैच खेल रही है. बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में स्टार कीवी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़कर IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को आईना दिखाया है. आईपीएल 2026 से पहले रचिन रविंद्र को KKR ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को लग गया कि पूरा सीजन उन्हें बेंच पर ही गुजारनी होगी तो उन्होंने बीच सफर में ही टीम का साथ छोड़कर टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करने का प्लान बनाया और अब उनकी ये मेहनत रंग लाई है.
4 जून से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. उससे पहले ब्लैककैप्स आयरलैंड के साथ एक टेस्ट खेल रहे हैं. बेलफास्ट में चल रहे मैच में रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़कर अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को करारा जवाब दिया. दिलचस्प बात ये रही कि 99 रन पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो काम किया, जिसके लिए फिलहाल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मशहूर हैं.
टेस्ट मैच में जब कोई बल्लेबाज 99 के स्कोर पर होता है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो सिंगल या डबल लेकर शतक पूरा करेगा. हालांकि, न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी रचिन रविंद्र ने बहादुरी दिखाते हुए 99 रन पर छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी की. सोशल मीडिया पर फैंस रिएक्शन देते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा साहस तो फिलहाल आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी दिखा रहे हैं.
26 वर्षीय रचिन रविंद्र ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक जड़ा. बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 194 गेंदों पर 121 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने भी 186 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 490 रन खड़ा किया. इसके जवाब में आयरलैंड ने दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक 20 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं. आयरलैंड के खिलाफ चल रहे इकलौते टेस्ट के बाद कीवी टीम 4 जून से इंग्लैंड की धरती पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसका आगाज 4 जून से होगा.
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट: 4-8 जून, लॉर्ड्स
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टेस्ट: 17-21 जून, ओवल
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टेस्ट: 25-29 जून, ट्रेंट ब्रिज
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