आखिरी ओवर में चाहिए थे 35 रन, बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के मारकर खत्म कर दिया मैच

नई दिल्ली: क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के 6 छक्कों को कोई नहीं भूल सकता. उन्होंने 2007 में हुए टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था. युवराज के अलावा कई और क्रिकेटर ऐसे हैं जो ये काम कर चुके हैं. अभी हाल ही में एक और खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 6 छक्के जड़े हैं.

अब आयरलैंड के एक खिलाड़ी ने एक लोकल टूर्नामेंट में एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए हैं. इस बल्लेबाज का नाम जॉन ग्लास (John Glass) है. कमाल की बात ये है कि ग्लास सिर्फ 21 साल के हैं. लगान वैली स्‍टील्‍स टी-20 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में नॉर्दर्न आयरिश क्लब बालीमेना को क्रेगाघो के खिलाफ आखिरी ओवर में 35 रनों की जरूरत थी. तभी ग्लास ने लगातार 6 छक्के जड़कर अपनी टीम को 6 छक्के मार कर चैंपियन बना दिया.

John Glass (87*) hit six sixes of the last over of the match as Ballymena won the LVS T20 Trophy final against Cregagh in Belfast by three wkts on Thursday. Ballymena needed 35 off the final over when Glass did the near impossible. Cregagh 147-7 (20 ov) Ballymena 148-7 (20 ov)

आखिरी ओवर में 6 छक्के मारने वाले ग्लास (John Glass) ने इस मैच में नाबाद 87 रन की पारी खेली थी. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए क्रेगाघो की टीम ने 7 विकेट खोकर 147 रन बनाए थे. जवाब में बालीमेना ने भी 7 विकेट खोकर 148 रन बना दिए. बालीमेना को आखिरी ओवर में 35 रन चाहिए थे, तभी ग्लास ने 6 छक्के मारकर मैच खत्म कर दिया. इस मैच को जीतने के बाद बालीमेना की टीम ने जमकर जश्न मनाया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Welcome to @CregaghCC for the LVS T20 Trophy final between Cregagh and @BmenaCC!

What an evening for it. Cregagh will be batting first.

Tweets throughout the game will be in this thread. #lvst20t pic.twitter.com/f03u6XY4fm

— Northern Cricket Union (@NCU_News) July 15, 2021