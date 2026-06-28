आयरलैंड ने क्रिकेट में मचाई तबाही! पहले भारत को हराया, अब वेस्टइंडीज को धूल चटाकर किया बड़ा 'चमत्कार'

Ireland Cricket: ब्रिस्टल में आयरलैंड की पुरुष टीम द्वारा भारत को 34 रनों से हराकर अपनी पहली टी20 जीत दर्ज करने के महज 24 घंटे बाद देश की महिला टीम ने भी अपना इतिहास लिख दिया. 2014 में अपने डेब्यू के बाद से टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 21 हार झेलने के बाद आयरलैंड ने आखिरकार वेस्टइंडीज पर छह विकेट की शानदार जीत के साथ इस शर्मनाक सिलसिले को तोड़ दिया. यह परिणाम न केवल आयरिश क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि इसने ग्रुप स्टेज की अंक तालिका को भी पूरी तरह बदल दिया.
आयरलैंड सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन उनकी इस जीत ने न्यूजीलैंड को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका दे दिया है. यदि न्यूजीलैंड अपना अंतिम ग्रुप मैच जीत जाता है, तो वह इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं, वेस्टइंडीज अब अपनी किस्मत के लिए दूसरों पर निर्भर है और उन्हें नॉकआउट की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की जीत की दुआ करनी होगी.
टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपना अब तक का सबसे अनुशासित प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज को 20 ओवरों में 128/7 पर रोक दिया. कैरिबियाई टीम इस मुकाबले में यह जानते हुए उतरी थी कि जीत उन्हें सेमीफाइनल के करीब ले जाएगी, लेकिन आयरलैंड के आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के सामने वे रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे.
कप्तान हेले मैथ्यूज ने 22 और डिएंद्रा डॉटिन ने 21 रन बनाए, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आउट हो गईं. अनुभवी स्टेफनी टेलर ने 16 रन जोड़े, लेकिन आयरलैंड के नियमित अंतराल पर विकेट लेने के कारण वेस्टइंडीज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर सका. सिनेल हेनरी ने 21 गेंदों में नाबाद 27 रनों की पारी खेलकर टीम को 125 के पार पहुंचाया, जबकि आयरिश टीम ने 14 अतिरिक्त रन भी दिए. कारा मरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने चार ओवरों में 2/13 विकेट लिए और मध्य ओवरों में रनों की गति पर ब्रेक लगाया. एमी मैगुइरे ने भी दो विकेट चटकाए. जेन मैगुइरे, अर्लीन केली और प्रेंडरगास्ट ने एक-एक विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 128 के स्कोर पर समेटने में मदद की.
129 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड को तब झटका लगा जब कप्तान गेबी लुईस पांचवें ओवर में केवल नौ रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन एमी हंटर और प्रेंडरगास्ट ने धैर्य बनाए रखा. हंटर ने 32 गेंदों में 28 रनों की सहायक भूमिका निभाई और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़कर पारी को संभाला. इसके बाद ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने अपना गियर बदला और मात्र 44 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें आठ चौके और दो छक्के शामिल थे. 143.18 की स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी इस पारी ने मैच को विपक्षी टीम की पहुंच से दूर कर दिया.
प्रेंडरगास्ट के 16वें ओवर में आउट होने के बाद आयरलैंड को केवल 21 रनों की जरूरत थी. रेबेका स्टोकेल ने दबाव में संयम बरतते हुए नाबाद 16 रन बनाए, जबकि लुईस लिटिल ने विजयी चौका जड़कर 11 गेंद शेष रहते ऐतिहासिक जीत पक्की कर दी. वेस्टइंडीज की ओर से अश्मिनी मुनिसर सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 2/28 विकेट लिए. आयरलैंड के लिए यह जीत सालों की मेहनत का नतीजा थी, जिसने उनके वर्ल्ड कप के हार के सिलसिले को खत्म किया. पुरुषों और महिलाओं ने आयरिश क्रिकेट के लिए मशहूर 24 घंटे इतिहास के पन्नों में दर्ज कराए.