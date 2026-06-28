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आयरलैंड ने क्रिकेट में मचाई तबाही! पहले भारत को हराया, अब वेस्टइंडीज को धूल चटाकर किया बड़ा 'चमत्कार'

Ireland Cricket: आयरलैंड की महिलाओं ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की. पुरुषों द्वारा भारत को हराने के ठीक 24 घंटे बाद मिली इस ऐतिहासिक जीत ने आयरलैंड के 21 मैचों की हार के सिलसिले को भी तोड़ दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:09 AM IST
आयरलैंड ने क्रिकेट में मचाई तबाही! पहले भारत को हराया, अब वेस्टइंडीज को धूल चटाकर किया बड़ा 'चमत्कार'
Image Credit: आयरलैंड की पुरुष टीम ने भारत और महिला टीम ने वेस्टइंडीज को हराया. Image: Instagram/cricket_ireland

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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