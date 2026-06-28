आयरलैंड ने क्रिकेट में मचाई तबाही! पहले भारत को हराया, अब वेस्टइंडीज को धूल चटाकर किया बड़ा 'चमत्कार'

कप्तान हेले मैथ्यूज ने 22 और डिएंद्रा डॉटिन ने 21 रन बनाए, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आउट हो गईं. अनुभवी स्टेफनी टेलर ने 16 रन जोड़े, लेकिन आयरलैंड के नियमित अंतराल पर विकेट लेने के कारण वेस्टइंडीज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर सका. सिनेल हेनरी ने 21 गेंदों में नाबाद 27 रनों की पारी खेलकर टीम को 125 के पार पहुंचाया, जबकि आयरिश टीम ने 14 अतिरिक्त रन भी दिए. कारा मरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने चार ओवरों में 2/13 विकेट लिए और मध्य ओवरों में रनों की गति पर ब्रेक लगाया. एमी मैगुइरे ने भी दो विकेट चटकाए. जेन मैगुइरे, अर्लीन केली और प्रेंडरगास्ट ने एक-एक विकेट लेकर वेस्टइंडीज को 128 के स्कोर पर समेटने में मदद की.