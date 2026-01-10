T20 World Cup 2026: 35 साल का विस्फोटक बना ओपनर, स्टार खिलाड़ियों की भरमार, आयरलैंड टीम का भी हुआ ऐलान

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो गई है. 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे इस इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. जिनमें से अधिकतर टीमों का ऐलान हो गया है. अब इस क्रम में आयरलैंड टीम की तस्वीर भी साफ हो गई है. 9 जनवरी देर रात आयरलैंड ने अपने उन 15 खिलाड़ियों के नाम दुनिया के सामने रख दिए. जो भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

कप्तानी की जिम्मेदारी विस्फोटक ओपनर 35 साल के पॉल स्टर्लिंग को दी गई है. उनके पास टी20 खेलने का अच्छा-खासा अनुभव है. वो न सिर्फ आयरलैंड के कप्तान हैं बल्कि दुनिया भर की टी20 लीग में खेल चुके हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं. आयरलैंड की टीम में जॉर्ज डॉकरेल, जोश लिटिल, मार्क अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर जैसे स्टार खिलाड़ी हैं. जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं.

टीम में आए सिर्फ 3 नए खिलाड़ी

आयरलैंड की जो टीम 2024 का टी20 विश्व कप खेलेगी थी. उसके 12 खिलाड़ियों को इस बार भी स्क्वाड में जगह मिली है. टीम में टिम टेक्टर, बेन कैलिट्ज और मैथ्यू हम्फ्रीज जैसे 3 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं. इन्होंने पिछले कुछ समय में कमाल का प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

कब से टी20 विश्व कप खेल रहा आयरलैंड?

आयरलैंड साल 2009 में सबसे पहले टी20 विश्व कप खेली थी. तब से लेकर अब तक वो कभी सेमीफाइनल में नहीं जा पाई है. इस टीम का बेस्ट प्रदर्शन 2009 और 2022 में आया था. जब ये टीम दूसरे राउंड में पहुंची थी. इस बार वो ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ शामिल है.

कोच ने भरी हुंकार

टीम की तैयारियों को लेकर नेशनल टीम के सेलेक्टर एंड्रयू व्हाइट ने बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि 2022 में हमारा एक यादगार टूर्नामेंट रहा था. लेकिन 2024 में शायद हम बढ़िया नहीं कर सके. हालांकि हमने पिछले कुछ सालों से काफी मैच खेले हैं. इसी वजह से हम अच्छे प्लान और तैयारी करने की स्थिति में हैं. जब टाइम आएगा. तो हम बिना किसी डर के इन मैचों को खेलने के लिए उतरेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयरलैंड की टीम

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

टी20 विश्व कप में आयरलैंड के मैच

8 फरवरी- बनाम श्रीलंका, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

11 फरवरी- बनाम ऑस्ट्रेलिया, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

14 फरवरी- बनाम ओमान, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

17 फरवरी - बनाम जिम्बाब्वे, पल्लेकेल

