इंजरी के चलते बाहर हुआ विस्फोटक बल्लेबाज, अचानक युवा की चमकी किस्मत, मई में किया था डेब्यू

क्रिकेट के खेल में इंजरी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. कई उभरते सितारों के करियर में इंजरी रोड़ा बनी हुई है. इसमें से एक नाम आयरलैंड के दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रॉस अडायर का भी जुड़ गया है. 2 साल पहले टी20 में डेब्यू कनरे वाले अडायर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम के साथ थे लेकिन इंजरी रोड़ा बन गई. मई में डेब्यू करने वाले अडायर बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 27 नवंबर से तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

घुटने में आई चोट

घुटने की हड्डी में खिंचाव के कारण अडायर को इस सीरीज से बाहर कर दिया गया है. क्रिकेट आयरलैंड ने सोमवार को यह जानकारी दी. जॉर्डन नील को बांग्लादेश के विरुद्ध दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था. अब वह टी20 सीरीज में अडायर की जगह लेंगे. नील ने इस साल मई में आयरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन चोट लगने के बाद वह घरेलू सत्र का एक बड़ा हिस्सा नहीं खेल पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेट आयरलैंड की पुष्टि

क्रिकेट आयरलैंड के चिकित्सा सेवा और फिजियोथेरेपी प्रमुख मार्क रौसा ने कहा, 'रॉस अडायर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि रवाना होने से कुछ समय पहले, दौड़ते और कंडीशनिंग करते समय उन्हें घुटने में दर्द महसूस हुआ. इसके बाद हमने एहतियातन स्कैन करवाया, जिसमें घुटने की हड्डी में खिंचाव का पता चला. चोट ठीक होने और फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप में संभावित भागीदारी के लिए तैयार करने के लिए अडायर को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रखने का फैसला लिया गया है.'

ये भी पढे़ं.. VIDEO: 'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

पिछले साल टी20 में ठोका था शतक

राष्ट्रीय पुरुष चयनकर्ता एंड्रयू व्हाइट ने कहा, 'बांग्लादेश दौरे की पूर्व संध्या पर रॉस का टी20 सीरीज से बाहर होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने 2025 में मिले कुछ मौकों पर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर अपनी उपयोगिता साबित की है. हम बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थे.' रॉस अडायर ने पिछले साल के अंत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 58 गेंदों में शतक लगाया था. इसके बाद उन्हें साल 2025 में कुछ चोटों से जूझना पड़ा है.