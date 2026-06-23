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IND vs IRE: भारत से टक्कर लेने के लिए आयरलैंड की टीम का ऐलान, अचानक इस खिलाड़ी को सौंप दी कप्तानी; देखें स्क्वॉड

भारत और आयरलैंड के बीच जून 2026 में होने वाली टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड ने अपने स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. लोर्कन टकर पहली बार स्थायी कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालेंगे. जानें मैच शेड्यूल और पूरी टीम की जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 03:43 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:43 AM IST
IND vs IRE: भारत से टक्कर लेने के लिए आयरलैंड की टीम का ऐलान, अचानक इस खिलाड़ी को सौंप दी कप्तानी; देखें स्क्वॉड
Image Credit: भारत के खिलाफ सीरीज के लिए आयरलैंड की टीम घोषित. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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