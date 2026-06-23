स्क्वॉड की घोषणा के बाद आयरिश कप्तान लोर्कन टकर ने टीम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने कप्तानी मिलने को एक बड़ा सम्मान बताया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके करियर में यह अवसर आएगा. उन्होंने पूर्व कप्तानों की सराहना की और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए तैयार हैं. अपनी कप्तानी की शैली के बारे में टकर ने कहा कि वह टीम के भीतर रहकर एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ अच्छे संबंध बनाना और ईमानदारी से काम करना उनकी प्राथमिकता है. टकर का लक्ष्य युवाओं को मौका देना है ताकि वे 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर सकें