India vs Ireland T20 Series: भारत और आयरलैंड के बीच आगामी टी20आई सीरीज के लिए मंच पूरी तरह से सज चुका है. दोनों टीमें 26 और 28 जून 2026 को दो टी20 मैचों में एक-दूसरे का सामना करेंगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा हाल ही में अपनी टीम की घोषणा करने के बाद अब आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इस सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. यह सभी मैच बेलफास्ट के स्टोरमोंट क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे.
यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय टीम अपने दौरे की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ इन दो टी20 मैचों से करेगी. इसके बाद टीम इंडिया अपने दौरे को जारी रखते हुए इंग्लैंड रवाना होगी, जहां वह अलग-अलग फॉर्मेट की सीरीज में हिस्सा लेगी. इस दौरे में श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.
A closer look at the group selected for this week’s T20I series India at Stormont.
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— Cricket Ireland (@cricketireland) June 22, 2026
सीरीज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोर्कन टकर भारतीय टीम के खिलाफ आयरिश टीम का नेतृत्व करेंगे. टकर को हाल ही में आयरलैंड का नया स्थायी टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है. उनके अलावा टीम में रॉस अडायर, हैरी टेक्टर और जॉर्ज डॉकरेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे.
स्क्वॉड की घोषणा के बाद आयरिश कप्तान लोर्कन टकर ने टीम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने कप्तानी मिलने को एक बड़ा सम्मान बताया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके करियर में यह अवसर आएगा. उन्होंने पूर्व कप्तानों की सराहना की और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए तैयार हैं. अपनी कप्तानी की शैली के बारे में टकर ने कहा कि वह टीम के भीतर रहकर एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ अच्छे संबंध बनाना और ईमानदारी से काम करना उनकी प्राथमिकता है. टकर का लक्ष्य युवाओं को मौका देना है ताकि वे 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर सकें
लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गेविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदड़ा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.