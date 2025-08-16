वाइफ की ट्रोलिंग से लगा धक्का... कभी पहनावे तो कभी नेल पॉलिश पर हुई आलोचना, क्रिकेटर का अब छलका दर्द

क्रिकेटर्स की जिंदगी दूर से बड़ी सुहानी लगती है, लेकिन अंदर से उनका दर्द शायद की किसी को पता हो. पैसा, शोहरत और शानदार करियर की बावजूद कई बार क्रिकेटर्स की नींद सोशल मीडिया ट्रोलिंग से उड़ जाती है. जब बात फैमिली को हो तो ऐसी ट्रोलिंग कील की तरह चुभती है. ऐसा ही कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ देखने को मिला. इस दिग्गज की वाइफ को ऐसा ट्रोल किया गया कि उनकी रात की नींदे हराम हो गईं.

2016 में हुई थी शादी

हम बात कर रहे हैं इरफान पठान की जिन्होंने अपनी पत्नी की ट्रोलिंग को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. उन्होंने साल 2016 में सफा बेग से निकाह किया था. एक दौर ऐसा था कि उनकी वाइफ की नेल पॉलिश लगाने के लिए आलोचना हुई तो कभी उन्हें धुंधली तस्वीरों को लेकर ट्रोल किया गया था. अब इरफान का दर्द सालों बाद छलका है.

क्या बोले इरफान पठान?

इरफान पठान ने लल्लनटॉप पर कहा, 'शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है. मेरी पत्नी मेरे घर की मुखिया हैं. इसी तरह, मेरी माँ भी हमारे घर की मुखिया थीं. इसलिए, अगर कोई फैमिली के बारे में कुछ कहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. हां, ट्रोलिंग हुई है और वो भी गलत तरीके से. जब ऐसा हुआ, तो मेरी पत्नी को शुरुआत में बहुत बुरा लगा. मेरी नीति है कि मैं कोई भी कमेंट नहीं पढ़ता.'

मैं रोज फोटोज पोस्ट करता- इरफान पठान

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मेरे बस में होता तो मैं रोज़ अपने परिवार की तस्वीरें पोस्ट करता. हालांकि, एक सार्वजनिक हस्ती होने के बावजूद, मैं बहुत निजी इंसान हूं. मुझे लगता है कि हमारी असली खुशी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जानी चाहिए. हर किसी को अपने बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं मुझे भी. मेरा बेटा सुलेमान, मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर है, घुंघराले बालों और हल्की आंखों वाला.'