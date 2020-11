यूसुफ पठान को इरफान और युवराज सिंह ने स्पेशल अंदाज में किया B'day wish

नई दिल्ली: भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. यूसुफ पठान का जन्म वडोदरा के एक गरीब परिवार में हुआ था. अपने बचपन में बुरे दौर से गुजरने के बाद भी उन्होंने और छोटे भाई इरफान ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी काबिलियत के बल पर भारतीय टीम में बड़ा नाम बनाया.

यूसुफ पठान बेहद टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक है हालांकि उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला. लेकिन अपने छोटे से करियर में भी ये खिलाड़ी कई बड़े कारनामे कर गया. यूसुफ ने भारत के लिए दो 2 वर्ल्ड कप जीते. साल 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप.

Wishing a very Happy Birthdayto chacha @iamyusufpathan - the lethal run making machine! May your day be filled with lots of love and laughter! Hope you and everyone at home are doing wellpic.twitter.com/O5s7NeAVR5

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 17, 2020