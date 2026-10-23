इरफान पठान ने गौतम गंभीर के आलोचकों को दिया करारा जवाब, ईशान किशन के बैटिंग ऑर्डर पर बदलने पर कोच का किया बचाव

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का खुलकर समर्थन किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में ईशान किशन को ऊपरी क्रम के बजाय निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर गंभीर की आलोचना हो रही थी. पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर खुलासा किया कि ईशान किशन पूरी तरह फिट नहीं थे और उन्हें हल्की चोट थी, जिस वजह से उनके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना पड़ा था. उन्होंने प्रशंसकों और आलोचकों से आग्रह किया कि पूरी सच्चाई जाने बिना किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें.
इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर बिना तथ्य जाने किसी को ट्रोल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा कि आजकल बिना वजह गौतम गंभीर को निशाना बनाना लोगों का पसंदीदा टाइमपास बन चुका है. पठान ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर केवल "व्यूज" और "नंबर्स" हासिल करने की होड़ में लोग अक्सर किसी को जाने-अनजाने में ठेस पहुंचा देते हैं. उन्होंने सभी को सलाह दी कि जीवन में किसी को भी जज करने से पहले पूरी बात और सच जान लेना बेहद जरूरी है.
ईशान किशन दूसरे टी20 मुकाबले से बाहर क्यों हुए?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को आधिकारिक जानकारी दी कि ईशान किशन दाहिने एडक्टर (जांघ) में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को हेगले ओवल, क्रिस्टचर्च में होने वाले दूसरे टी20आई मैच से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उनकी रिकवरी और फिटनेस पर नजर बनाए हुए है.
पहले टी20 में ईशान किशन की पारी और चोट कैसी रही?
ईशान किशन को श्रृंखला के पहले टी20 मैच में क्रिस्टचर्च में चोट लगी थी. 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जहां वे केवल 1 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए. मुकाबले से पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी संकेत दिए थे कि ईशान को ग्रोइन में खिंचाव की समस्या है. 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1,955 रन बनाने वाले ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 5 मैचों की वनडे सीरीज का भी हिस्सा हैं.
भारत ने पहले टी20 मैच में जीत कैसे हासिल की?
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ग्लैन फिलिप्स के नाबाद 82 रनों की बदौलत 225/4 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने संजू सैमसन के ताबड़तोड़ 67 रन (33 गेंद), नमन धीर के विस्फोटक नाबाद 42 रन (15 गेंद) और कप्तान श्रेयस अय्यर के 42 रनों की मदद से 2 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.