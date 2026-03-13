Advertisement
trendingNow13139695
Hindi Newsक्रिकेटधोनी आखिरी बार... आईपीएल से पहले दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा बयान, CSK फैंस का टूट जाएगा दिल

'धोनी आखिरी बार...' आईपीएल से पहले दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा बयान, CSK फैंस का टूट जाएगा दिल

IPL 2026 MS Dhoni: धोनी ने चेन्नई को पांच आईपीएल खिताब जिताए हैं और 44 साल की उम्र में भी वह आने वाले सीजन में एक बार फिर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. अब तक हुए आईपीएल के सभी 19 सीजन में वह टीम का हिस्सा रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

IPL 2026 MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपना रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगी. इस सीजन में पू्र्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी खेलते हुए नजर आएंगे. वह टीम के साथ जुड़ चुके हैं और आगामी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान का मानना ​​है कि यह चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है.

धोनी ने चेन्नई को पांच आईपीएल खिताब जिताए हैं और 44 साल की उम्र में भी वह आने वाले सीजन में एक बार फिर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. अब तक हुए आईपीएल के सभी 19 सीजन में वह टीम का हिस्सा रहे हैं. पठान ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, "धोनी के बिना चेन्नई अधूरी है. हो सकता है कि इस सीजन में हम उन्हें आखिरी बार पीली जर्सी में देखें और उनके बिना चेन्नई और आईपीएल की कल्पना करना मुश्किल है. इस सीजन में  धोनी सभी को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाएंगे. मुझे पक्का नहीं पता कि वह कितने मैच खेलेंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से टीम को बहुत मदद मिलेगी.''

लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होंगे सैमसन

Add Zee News as a Preferred Source

CSK टीम में नए शामिल हुए खिलाड़ी संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''संजू को फायदा होगा क्योंकि वह लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा होंगे. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हैं, लेकिन एक ग्रुप के तौर पर, दो या तीन खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है. यहीं पर MS धोनी की भूमिका अहम हो जाती है. मुझे उम्मीद है कि वह टीम में एक बड़ा बदलाव लाएंगे. उनकी फिटनेस, बैटिंग पोजिश

ये भी पढ़ें : 1 रन की हार से फूट-फूट कर रोए खिलाड़ी, ड्रेसिंग रूम के मंजर का 10 साल बाद हुआ खुलासा

जडेजा यूं बने सुपरस्टार

अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है और पठान का मानना ​​है कि उत्तर प्रदेश के अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर CSK में उनकी जगह ले सकते हैं. रवींद्र जडेजा के जाने से जो जगह खाली हुई है. उसे CSK कैसे भर सकती है, इस पर पठान ने कहा, ''जडेजा समय के साथ ही इतने बड़े खिलाड़ी बने. जब उन्होंने IPL के पहले दो सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, तो शेन वॉर्न ने उन्हें हौसला दिया था और कहा था कि वह भविष्य के सुपरस्टार हैं. इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया. समय के साथ वह उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वह आज हैं. फिर 2012 में वह CSK में शामिल हो गए. प्रशांत वीर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है. कम उम्र में CSK के लिए खेलने से आपको बहुत सहारा मिलता है. अगर आप सीजन की शुरुआत से ही शुरुआती प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं, तो आपको ज्यादातर मैच खेलने का मौका मिलता है. यह एक बहुत बड़ा फायदा है.''

ये भी पढ़ें : सनराइजर्स ने अबरार को क्यों खरीदा? कोच ने किया खुलासा, काव्या मारन की चौतरफा आलोचना

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

पठान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ''CSK युवा खिलाड़ियों के लिए चीजों को आसान रखती है. धोनी और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टीफन फ्लेमिंग जैसे कोच के होने से मैदान के अंदर और बाहर चीजें आसान हो जाती हैं.  जब IPL जैसे ज्यादा दबाव वाले माहौल में आपको इतनी सादगी मिलती है, तो इससे बहुत मदद मिलती है. इसलिए, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के लिए CSK में यह समय बहुत ही रोमांचक और सीखने वाला है.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026MS Dhoni

Trending news

ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति