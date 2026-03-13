'धोनी आखिरी बार...' आईपीएल से पहले दिग्गज क्रिकेटर का बड़ा बयान, CSK फैंस का टूट जाएगा दिल

IPL 2026 MS Dhoni: धोनी ने चेन्नई को पांच आईपीएल खिताब जिताए हैं और 44 साल की उम्र में भी वह आने वाले सीजन में एक बार फिर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. अब तक हुए आईपीएल के सभी 19 सीजन में वह टीम का हिस्सा रहे हैं.
IPL 2026 MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपना रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगी. इस सीजन में पू्र्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी खेलते हुए नजर आएंगे. वह टीम के साथ जुड़ चुके हैं और आगामी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान का मानना है कि यह चेन्नई के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है.
धोनी ने चेन्नई को पांच आईपीएल खिताब जिताए हैं और 44 साल की उम्र में भी वह आने वाले सीजन में एक बार फिर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. अब तक हुए आईपीएल के सभी 19 सीजन में वह टीम का हिस्सा रहे हैं. पठान ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, "धोनी के बिना चेन्नई अधूरी है. हो सकता है कि इस सीजन में हम उन्हें आखिरी बार पीली जर्सी में देखें और उनके बिना चेन्नई और आईपीएल की कल्पना करना मुश्किल है. इस सीजन में धोनी सभी को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाएंगे. मुझे पक्का नहीं पता कि वह कितने मैच खेलेंगे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी से टीम को बहुत मदद मिलेगी.''
लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होंगे सैमसन
CSK टीम में नए शामिल हुए खिलाड़ी संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''संजू को फायदा होगा क्योंकि वह लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा होंगे. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान हैं, लेकिन एक ग्रुप के तौर पर, दो या तीन खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है. यहीं पर MS धोनी की भूमिका अहम हो जाती है. मुझे उम्मीद है कि वह टीम में एक बड़ा बदलाव लाएंगे. उनकी फिटनेस, बैटिंग पोजिश
जडेजा यूं बने सुपरस्टार
अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है और पठान का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर CSK में उनकी जगह ले सकते हैं. रवींद्र जडेजा के जाने से जो जगह खाली हुई है. उसे CSK कैसे भर सकती है, इस पर पठान ने कहा, ''जडेजा समय के साथ ही इतने बड़े खिलाड़ी बने. जब उन्होंने IPL के पहले दो सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, तो शेन वॉर्न ने उन्हें हौसला दिया था और कहा था कि वह भविष्य के सुपरस्टार हैं. इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया. समय के साथ वह उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वह आज हैं. फिर 2012 में वह CSK में शामिल हो गए. प्रशांत वीर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है. कम उम्र में CSK के लिए खेलने से आपको बहुत सहारा मिलता है. अगर आप सीजन की शुरुआत से ही शुरुआती प्लेइंग-11 में शामिल होते हैं, तो आपको ज्यादातर मैच खेलने का मौका मिलता है. यह एक बहुत बड़ा फायदा है.''
युवाओं के लिए सुनहरा मौका
पठान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ''CSK युवा खिलाड़ियों के लिए चीजों को आसान रखती है. धोनी और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टीफन फ्लेमिंग जैसे कोच के होने से मैदान के अंदर और बाहर चीजें आसान हो जाती हैं. जब IPL जैसे ज्यादा दबाव वाले माहौल में आपको इतनी सादगी मिलती है, तो इससे बहुत मदद मिलती है. इसलिए, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर के लिए CSK में यह समय बहुत ही रोमांचक और सीखने वाला है.''