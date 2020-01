इरफान पठान ने की जेएनयू हिंसा की निंदा, ट्वीट में कही यह बात

नई दिल्ली: हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले टीम इंडिया के पूर्व पेसर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने जेएनयू (JNU) में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है. इस हिंसा की हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है. इस हिंसा में 25 छात्र घायल हुए हैं.

पठान ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं. इरफान पठान के अलावा गौतम गंभीर औरज्वाला गुट्टा भी इस हमले की निंदा कर चुकी हैं. गंभीर ने इस हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी हमले की निंदा की है.

अपने ट्वीट में पठान ने कहा, "जेएनयू में जो कल हुआ वह बार बार होने वाली घटना नहीं थी. छात्रों पर हथियार लिए हुई भीड़ ने यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर, होस्टल में हमला किया. यह देश की छवि के लिए अच्छा नहीं हैं."

What happened in JNU yesterday is not a regular incident.

Students being attacked by armed mob inside University campus, in hostels, is as broken as it can get. This isn’t helping our country’s image #JNUViolence

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 6, 2020