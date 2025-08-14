जब कैप्टन होते हुए भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठे रोहित...तो किसने किया सपोर्ट? इरफान पठान ने खोला चिट्ठा
Hindi Newsक्रिकेट

जब कैप्टन होते हुए भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठे रोहित...तो किसने किया सपोर्ट? इरफान पठान ने खोला चिट्ठा

रोहित शर्मा का इंटरव्यू ले रहे इरफान पठान ने एक खुलासा किया है.  इरफान ने कहा, ' ब्रॉडकास्टर उस वक्त भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का समर्थन करने पर मजबूर थे. भले ही वे टेस्ट क्रिकेट में काफी संघर्ष से गुजर रहे थे.'

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:42 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान  सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा का इंटरव्यू ले रहे इरफान पठान ने एक खुलासा किया है.  इरफान ने कहा, ' ब्रॉडकास्टर उस वक्त भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का समर्थन करने पर मजबूर थे. भले ही वे टेस्ट क्रिकेट में काफी संघर्ष से गुजर रहे थे.' आइए जानते हैं इरफान पठान ने क्या  कुछ कहा...

'कप्तान ने बचाया'

'द लल्लनटॉप' में दिए गए इंटरव्यू के दौरान इरफान पठान ने कहा, ' रोहित अगर भारतीय टीम के कप्तान न होते तो, मैनेजमेंट उन्हें बहुत पहले बाहर कर देता.  रोहित व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन, उस साल टेस्ट क्रिकेट में उनका महज 6 का औसत था.  इसलिए मैंने बोला, अगर वो टीम के कप्तान ना होते तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता, और ये बिल्कुल सच है.'

यहां भी पढ़ें: एशिया कप इतिहास के 5 सबसे खतरनाक गेंदबाज, लिस्ट में श्रीलंकाई खिलाड़ियों का दबदबा

'सपोर्ट का लगा था आरोप'
इरफान पठान आगे बोले, "लोगों का मानना है कि मैंने जरूरत से ज्यादा रोहित शर्मा सा सपोर्ट किया. ये बिल्कुल सच है, जब कोई आपके ब्रॉडकास्ट चैनल पर इंटरव्यू देने आएगा, तो आप उसके साथ बदतमीजी तो करेंगे नहीं.  आपने उसे इवनाइट किया है तो आप तरीके से पेश आएंगे ना? इसलिए हम पूरी तरह से विनम्र थे. क्योंकि हमें ये भी दिखाना था कि वो हमारे मेहमान हैं. लेकिन, लोगों ने मुझे कहा कि हमने उनका सपोर्ट किया. बल्कि, हम ही थे, जिसने कहा था कि आप डटे रहना हार मत मानना. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जगह टीम में नहीं बन रही थी और अगर वो कप्तान न होते, तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता."

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित का प्रदर्शन बेहद खराब था. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी.  रोहित के संन्यास लेने के बाद भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी.

रोहित का टेस्ट करियर

रोहित ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार 177 रनों की शतकीय पारी खेली थी. रोहित ने अपने टेस्ट करियर में खेले 67 मैचों की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए हैं. अपने टेस्ट करियर के दौरान उन्होंने 12 शतक और 18 अर्धशतक जड़े.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Irfan pathanRohit Sharma

