'सारे जो मुसलमान है दुनिया के...', इरफान पठान ने इस विस्फोटक बयान से उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने एक विस्फोटक बयान से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है. इरफान पठान के मुताबिक पाकिस्तान की यह गलतफहमी है कि उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेकर रखा है. इरफान पठान ने पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया है और उस पर दुनिया भर के मुसलमानों के गार्जियन की तरह काम करने का आरोप लगाया है. इरफान पठान का कहना है कि यह एक गलत धारणा है कि पाकिस्तान दुनिया भर के सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी उठाता है. इरफान पठान ने दुनिया भर के मुसलमानों पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान को पहले अपने अंदरूनी मसलों से निपटने की सलाह दी है.

इरफान पठान गजब के स्विंग गेंदबाज

इरफान पठान ने भारत के लिए साल 2004 में अपने क्रिकेट करियर की धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की थी. इरफान पठान की गेंदबाजी में गजब की स्विंग थी, जिसके चलते उन्हें खेलना बहुत मुश्किल होता था. इरफान पठान भारत के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने का कारनामा किया हुआ है. इरफान पठान ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैचों में 100 विकेट, 120 वनडे मैचों में 173 विकेट और 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 28 विकेट झटके हैं. इरफान पठान 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के सदस्य रहे हैं.

इरफान पठान ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां

इरफान पठान ने द लल्लनटॉप से कहा, 'एक तो पाकिस्तानियों को न ये लगता है कि सारे जो मुसलमान हैं, दुनिया के उनकी जो जिम्मेदारी है, उन्होंने रख ली है. ये उनकी गलतफहमी है, जो मुझे लगता है. यार आप अपने आप पर ध्यान दो.' इरफान पठान ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही मैदानी टकराव के बारे में भी खुलकर बात की. इरफान पठान ने इस दौरान शाहिद अफरीदी के साथ उनके व्यक्तिगत मसले और क्रिकेट की लड़ाइयों को याद किया. इरफान पठान ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ अपार सफलता हासिल की है. इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 67 विकेट लिए और एक शतक सहित 807 रन बनाए. इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को सभी प्रारूपों में 11 बार आउट किया है, जिसमें 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्डन डक भी शामिल है.

'मैंने उसको दिखाया था कि असली पठान कौन है'

इरफान पठान ने कहा, "मैंने उसे (शाहिद अफरीदी) 11 बार आउट किया. मेरी उससे एक अलग तरह की लड़ाई रही है, क्योंकि जब मैं टीम में नया और युवा था, तब हर्षा भोगले के साथ शाहिद अफरीदी का एक इंटरव्यू था. शाहिद अफरीदी ने तब कहा था, 'मैं असली पठान हूं, वह नकली पठान है.' बदतमीज आदमी है. मुझे लगा कि आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहे हो, मेरे वालिद (पिता) के बारे में भी बात कर रहे हो." इरफान पठान ने स्वीकार किया कि जब भी वह शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी करते थे, तो इस टिप्पणी से उनका दृढ़ संकल्प और बढ़ जाता था. इरफान पठान ने कहा, 'जब भी मेरे हाथ में गेंद होती थी, तो मैं केवल यही सोचता था कि मैं उसे (शाहिद अफरीदी) आउट कर दूंगा. मैं उसको ग्यारह बार आउट करके बता चुका हूं कि असली पठान कौन है. मैं उसको सीरीज के निर्णायक मैचों और वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े-बड़े मौको पर आउट किया है.'