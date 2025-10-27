जावेद मियांदाद के कमरे में घुस गए थे इरफान पठान के अब्बू, इस बात पर खड़ा हुआ था विवाद

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद (Javed Miandad) कई बार टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों पर तीखे कमेंट्स के चलते भारतीय फैंस के निशाने पर रहे हैं. 2003-04 में पाकिस्तान के दौरे पर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इरफान पठान को लेकर एक ऐसी बात कही थी, जिससे बवाल खड़ा हो गया था. इरफान पठान (Irfan Pathan) ने खुद जावेद मियांदाद (Javed Miandad) को लेकर इस वाकये के बारे में बताया था. इरफान पठान ने खुलासा करते हुए कहा था कि 2003-04 में पाकिस्तान के दौरे पर मुझे लेकर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) के एक बयान से मेरे अब्बू बहुत नाराज हो गए थे.

मियांदाद के बयान से नाराज हुए थे इरफान के पिता

इरफान पठान ने एक बार स्टार स्पोर्ट्स के शो क्रिकेट कनेक्टेड में कहा था कि जावेद मियांदाद के बयान से बात इतनी बढ़ गई थी कि उनके पिता मियांदाद से मिलने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे. इरफान पठान ने बताया कि कारगिल युद्ध के बाद सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही थी. मियांदाद उस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे. तब मियांदाद ने कहा था कि इरफान पठान जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की हर गली में मिल जाएंगे.

इरफान के पिता मियांदाद के कमरे में घुस गए

इरफान पठान ने खुलासा किया कि उनके पिता महमूद खान पठान को जावेद मियांदाद का ये बयान पसंद नहीं आया और वह उनसे मिलना थे. इरफान पठान ने बताया कि मेरे अब्बू एक मैच देखने के लिए पाकिस्तान आए थे. उन्होंने मुझसे आते ही कहा कि वो जावेद मियांदाद से मिलना चाहते हैं. मैंने उन्हें वहां जाने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने और वह ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचे.

मियांदाद की हो गई बोलती बंद

इरफान पठान ने बताया कि जैसे ही मियांदाद ने मेरे पिता को देखा तो वो खड़े हो गए और कहा कि मैंने आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा है. पठान ने बताया, 'मेरे पिता ने मियांदाद से मुस्कुराकर कहा कि मैं यहां आपसे उस बारे में बात करने नहीं आया हूं. मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि आप एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं.'

27 अक्टूबर को इरफान पठान का जन्मदिन

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान अपनी स्विंग गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे. साल 2003 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू के बाद पठान ने कई यादगार प्रदर्शन किए. साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी हैट्रिक को शायद ही कोई भूल सके. 27 अक्टूबर 1984 को बड़ौदा में जन्मे इरफान पठान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद टेस्ट टीम में जगह बनाई थी. ये वो वक्त था, जब दुनिया इरफान पठान की काबिलियत से अनजान थी. इरफान पठान का आज जन्मदिन है. इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 टेस्ट मुकाबलों में 27 विकेट हासिल किए थे. 29 जनवरी 2006 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ इरफान पठान ने अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक हासिल की थी. वह 2007 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे.