अब तक ये खिलाड़ी Palestine के सपोर्ट में कर चुके ट्वीट, बाद में लोगों से हुए ट्रोल

नई दिल्ली: इजरायल (Israel) और फिलिस्तीन (Palestine) के बीच इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए है. इन दोनों देशों के समर्थन में सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग गुट में बंटे हुए हैं. इसी बीच कई क्रिकेट खिलाड़ी भी इन दोनों देशों पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. ज्यादातर खिलाड़ी फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरे हैं, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया.

पठान सहित इन खिलाड़ियों ने किया समर्थन

फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत के पूर्व ऑलरआंउडर इरफान पठान (Irfan Pathan) सहित दुनिया के कई खिलाड़ियों ने ट्वीट किया था. इस लिस्ट में हासिम अमला, कगिसो रबाड़ा, मोईन अली, बाबार आजम और राशिद खान जैसे कई खिलाड़ी हैं.

If you have even slightest of humanity you will not support what’s happening in #Palestine #SaveHumanity — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 10, 2021

Prayers for the people of Palestine. We just have to be human to stand up for humanity. #PrayForPalestine #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/NPCqRLmUA0 — Babar Azam (@babarazam258) May 11, 2021

The unjust acts of terrorism and cruelty happening in Palestine are totally unacceptable. Our hearts bleed for our Muslim brothers & sisters. In the final days of this Holy Month of Ramadan, I request everyone to pray for the situation in Palestine #WeStandWithPalestine pic.twitter.com/uuR9YOmKel — Azhar Ali (@AzharAli_) May 12, 2021

As an athlete who plays cricket around the world, I want to see this world out of war. I can’t watch people being killed in #Afghanistan & #Palestine. No crime is more heinous than the killing of a child. I want these children to wake up to the sound of birds & not bombs. — Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 12, 2021

फिर लोगों ने जमकर किया ट्रोल

जैसे ही इन खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन के लिए तरह-तरह के ट्वीट किए, तभी सोशल मीडिया पर लोगों ने इन सभी खिलाड़ियों को जमकर लताड़ना शुरू कर दिया. लोग कहने लगे कि इन खिलाड़ियों को सिर्फ फिलिस्तीन के हाल दिख रहे हैं और इजरायल के बारे में किसी न कोई बात ही नहीं की. तो वहीं कुछ ने कहा कि आपका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है, उसी पर ध्यान दीजिए.

Unnecessary poke!!! You should do what you are best in... Focus Cricket. — Paritosh Sankhe (@gillydinda) May 12, 2021

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि इजरायल (Israel) और फिलिस्तीन (Palestine) के बीच इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए है. यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच धर्म को लेकर महायुद्ध छिड़ा हुआ है. यह मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब हमास ने इजरायल के कई शहरों पर एक साथ 100 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए. इजरायल के शहरों में इससे काफी तबाही भी हुई, लेकिन इजरायल ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था. इजरायल ने इस हमले में पलटवार किया और गाजा पट्टी में हवाई हमले कर दिए.