'मैं और धोनी साथ पिएंगे...', इरफान पठान के सब्र का टूटा बांध, हुक्के वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement
trendingNow12907836
Hindi Newsक्रिकेट

'मैं और धोनी साथ पिएंगे...', इरफान पठान के सब्र का टूटा बांध, हुक्के वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी

इरफान पठान का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. उनके इस बयान को धोनी से जोड़कर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. इस पूरे मसले को लेकर इरफान के सब्र का बांध टूट चुका है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आधे दशक पुराने इस वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं और धोनी साथ पिएंगे...', इरफान पठान के सब्र का टूटा बांध, हुक्के वाले बयान पर तोड़ी चुप्पी

इरफान पठान का एक पुराना बयान वायरल है, जिसमें उन्होंने एमएस धोनी से अपनी कुछ बातचीत के बारे में खुलासा किया था और यह भी कहा, 'मुझे किसी के कमरे में जाकर हुक्का लगाने की आदत नहीं.' 5 साल पहले दिए गए इरफान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे धोनी से जोड़कर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. अब इस पूरे मसले को लेकर इरफान के सब्र का बांध टूट चुका है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आधे दशक पुराने इस वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

इरफान ने तोड़ी चुप्पी

हुक्के वाले इस वायरल बयान पर इरफान पठान ने चुप्पी थोड़ी है. उन्होंने एक पर एक पोस्ट में लिखा, 'आधा दशक पुराना वीडियो अब बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए सामने आया है. फैन वॉर? पीआर लॉबी?' इसके अलावा इरफान ने एक्स पर ही भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट किया, जिसके कमेंट में एक यूजर ने लिखा, 'पठान भाई वो हुक्के का क्या हुआ?' इसके जवाब में इरफान ने लिखा, 'मैं और एमएस धोनी साथ बैठ कर पिएंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

इरफान का पुराना बयान वायरल

बता दें कि इरफान को शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई. वह धोनी की कप्तानी में ही आखिरी इंटरनेशनल मैच खेले थे. इरफान ने 5 साल पहले स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में धोनी के साथ बातचीत को लेकर खुलासा किया था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था, 'हमें किसी के लिए रूम में जाकर हुक्का लगाने की आदत नहीं है. न हमें इस बारे में बार-बार कुरेदने की आदत है.' हालांकि, पठान ने सीधे तौर पर धोनी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई फैंस ने दावा किया कि यह पूर्व भारतीय कप्तान पर एक कमेंट था, जिनके कप्तान रहते हुए इरफान को टीम से ड्रॉप किया गया था. 

धोनी से क्या हुई थी बातचीत?

इरफान ने धोनी से हुई बातचीत बताते हुए कहा था, 'हां, मैंने उनसे पूछा था. 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान, माही भाई का एक बयान मीडिया में आया था कि इरफान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. मैंने उस सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी, इसलिए मैं माही भाई के पास गया और उनसे इस बारे में पूछा. कभी-कभी मीडिया में बयान तोड़-मरोड़कर पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं भी इसे साफ करना चाहता था. तो माही भाई ने कहा, 'नहीं इरफान, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है.' जब आपको ऐसा जवाब मिलता है, तो आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं कि ठीक है, आप अपना काम करो. उसके बाद अगर आप बार-बार सफाई मांगते रहते हैं, तो आप अपना आत्म-सम्मान खो देते हैं.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Irfan pathanMS Dhoni

Trending news

पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
;