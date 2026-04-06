ना सैमसन ना गायकवाड़, ये खिलाड़ी CSK को दे रहा सबसे ज्यादा दर्द, हार की हैट्रिक के बाद इरफान पठान ने दी नसीहत

IPL 2026 में हार की हैट्रिक लगा चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ी नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद इस समय CSK की सबसे बड़ी समस्या हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच में बाएं हाथ के स्पिनर ने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 49 रन लुटाए थे. इतना ही नहीं नूर अहमद आईपीएल 2026 में अभी तक एक विकेट भी नहीं चटका सके हैं.
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IPL 2026: 5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में फिलहाल एक जीत के लिए तरस रही है. रविवार (5 अप्रैल) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने CSK को 43 रनों से रौंद दिया. ऋतुराज गायकवाड़ की टीम ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन जीत का खाता नहीं खुला है. वैसे तो टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ भी इस सीजन फ्लॉप साबित हो रहे हैं, लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने उस खिलाड़ी के बारे में बताया है, जो CSK के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है.
इरफान पठान अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर नूर अहमद को CSK की सबसे कमजोर कड़ी मान रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच में बाएं हाथ के स्पिनर ने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 49 रन लुटाए थे. इतना ही नहीं नूर अहमद आईपीएल 2026 में अभी तक एक विकेट भी नहीं चटका सके हैं.
2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले नूर अहमद इस सीजन बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अफगान स्पिनर ने तीन मैचों में बिना विकेट लिए 111 रन लुटाए हैं. रविवार को जहां, RCB की स्पिन जोड़ी क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया, वहीं नूर अहमद महंगे भी रहे और विकेट का खाता भी नहीं खुला.
आईपीएल 2015 में CSK के लिए खेल चुके इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि नूर अहमद इस समय सीएसके की सबसे बड़ी समस्या हैं. उन्होंने इस सीजन में लगभग 10 ओवर फेंके हैं और 100 से ज़्यादा रन लुटाए हैं. उनके नाम एक भी विकेट नहीं है. मेरा मानना है कि अगर वे अपने रन-अप का एंगल सुधार लें, तो उनकी गेंदबाजी में भी सुधार आएगा और उनका हाथ, जो एक तरफ झुकता रहता है वो सीधा हो जाएगा.
इरफान पठान ने तेज गेंदबाज मैट हेनरी के प्रदर्शन पर भी निराशा व्यक्त की. उन्होंने कहा, ''मैं उनकी गेंदबाजी से बहुत निराश हूं क्योंकि उनके पास काफी अनुभव है. उन्होंने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी इकॉनमी भी अच्छी रही है, लेकिन इस लीग में वे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. एक अनुभवी गेंदबाज हाफ वॉली नहीं फेंकता. अंशुल कंबोज ने विराट कोहली को बाउंसर से आउट किया, जबकि मैट हेनरी ने विराट को आगे बढ़ते हुए देखने के बावजूद फुल लेंथ गेंद फेंकी.''
बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए तरस रही है. उनके नेतृत्व में CSK को लगातार 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले साल वो बीच सीजन में चोटिल होकर बाहर हो गए थे, तब दिग्गज एमएस धोनी ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी. आईपीएल 2026 में धोनी खुद चोटिल हैं और अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेल सके हैं. सीएसके के फैंस चाहेंगे कि माही अपने साथ लक लेकर मैदान पर उतरे और टीम को जीत की पटरी पर लौटाने में मदद करें. तीन लगातार हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है.
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