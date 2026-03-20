IPL 2026: CSK की प्लेइंग 11 से Ms Dhoni बाहर...नंबर 6 पर मिली इस युवा को जगह, इरफान पठान ने चुनी हैरान करने वाली टीम

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का मंच तैयार है. 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स नए जोश और जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी. सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लेइंग 11 कैसी होगी? क्योंकि टीम ने पिछले सीजन बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रिटेन किया था और फिर नीलामी में कई अच्छे खिलाड़ी अपने साथ जोड़े. 28 मार्च से शुरू होने जा रहे अगले सीजन के लिए इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर CSK की बेस्ट 12 टीम पर मुहर लगाई है.

सबसे हैरानी की बात ये है कि इरफान ने इस लीग के सबसे सफल कप्तान, सबसे बड़े नाम और चेन्नई सुपर किंग्स की धड़कन कहे जाने वाले दिग्गज MS धोनी को ही बाहर कर दिया है. इसकी वजह भी इरफान ने बताई है.

CSK की ओपनिंग जोड़ी

इरफान ने ओपनिंग के तौर पर संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे को चुना है. आयुष ने पिछले सीजन कमाल की बैटिंग की थी, जबकि संजू राजस्थान छोड़ चेन्नई में आए हैं. हाल ही में उन्होंने भारत को T20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया था. वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे. सुपर 8 के आखिरी मैच में 97, फिर सेमीफाइनल और फाइनल में 89-89 रनों की पारी खेलकर संजू ने टीम को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया.

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मिडिल ऑर्डर में कौन-कौन?

इरफान पठान ने नंबर 3 के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को चुना है, जो पिछले कई सालों से इस टीम के अहम बैटर रहे हैं. चौथे और 5वें नंबर पर शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस को रखा है, जो स्पिनर्स के खिलाफ छक्कों की बारिश करने की क्षमता रखते हैं. इरफान ने नंबर 6 पर MS धोनी की जगह विकेटकीपर बैटर सरफराज खान को जगह दी है. इरफान का मानना है कि अब समय आ गया है जब धोनी को एक 'मेंटॉर' की भूमिका में आना चाहिए और टीम को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए.

धोनी को क्यों नहीं खेलना चाहिए?

इरफान पठान ने बताया कि आखिर क्यों धोनी की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती. इरफान ने बताया कि चेन्नई की प्लेइंग 11 में नंबर 6 की पोजीशन पर अब सरफराज खान फिट हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सीजन से धोनी सिर्फ फाइनल 2 ओवर में बल्लेबाजी करने मैदान पर आ रहे हैं. ये फैंस को रोमांचित करने के लिए तो अच्छा है, मगर फ्रेंचाइजी के लिए सही नहीं है. इरफान ने बताया कि अगर धोनी खेलते हैं तो उन्हें कम से कम 4 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए और लगातार खेलना चाहिए, तभी टीम को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा न होने पर कई सवाल खड़े होते हैं.

अगर धोनी खेले तो सरफराज की जगह नहीं बनेगी

इरफान के मुताबिक हर खिलाड़ी के लिए एक वक्त आता है, जब उसे खेल को छोड़ना पड़ता है. वो चाहते हैं कि धोनी अब CSK की टीम को बनाने पर फोकस करें. अगर धोनी इस रोल में आते हैं तो ज्यादा बल्लेबाजों को मौके मिलेंगे. इरफान ने ये भी कह दिया कि अगर धोनी खेले तो सरफराज को जगह मिलना मुश्किल होगा.

धोनी ने जिताई हैं 5 ट्रॉफी

MS धोनी IPL 2026 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर उतरेंगे. उनकी उम्र 44 साल हो चुकी है. यह IPL में उनका 'फेयरवेल' (Swansong) सीजन हो सकता है. धोनी के नाम चेन्नई को 5 खिताब दिलाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वो इस लीग के सबसे सफल कप्तानों में रोहित शर्मा के साथ नंबर 1 पर मौजूद हैं.

IPL 2026 के लिए CSK की बेस्ट 12, जो इरफान पठान ने चुनी है

संजू सैमसन (Sanju Samson) आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) - कप्तान शिवम दुबे (Shivam Dube) डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) सरफराज खान (Sarfaraz Khan) कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma) प्रशांत वीर (Prashant Veer) अकील होसेन (Akeal Hosein) मैट हेनरी (Matt Henry) नूर अहमद (Noor Ahmad) इम्पैक्ट प्लेयर - खलील अहमद (Khaleel Ahmed)

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, MS धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस

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