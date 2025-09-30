Advertisement
इरफान पठान ने चुने टीम इंडिया के 5 सुपरहीरो, जिनके दम पर भारत 9वीं बार बना एशिया कप चैंपियन

टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन चुकी है. दुबई में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया के वो 5 खिलाड़ी चुने हैं, जिनके टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने खिताबी जीत दर्ज की.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 30, 2025, 01:17 AM IST
टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन चुकी है. दुबई में हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया के वो 5 खिलाड़ी चुने हैं, जिनके टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने खिताबी जीत दर्ज की. इरफान पठान ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर भारतीय टीम के लिए टूर्नामेंट में जिन टॉप-5 खिलाड़ियों को चुना है, उनमें दो युवा बल्लेबाज हैं.

वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy)

प्रदर्शन: 6 मैचों में 7 विकेट, इकोनॉमी रेट 6.50

इरफान का कहना: वरुण की सबसे बड़ी ताकत उनकी 'वापसी करने की क्षमता' है. जब सूर्यकुमार यादव को पावरप्ले में स्पिनर की जरूरत होती है, तो उन्हें वरुण पर भरोसा होता है. फाइनल में भी, जब बड़ी पार्टनरशिप चल रही थी, तो वरुण को लाया गया और उन्होंने विकेट लिया. उनका इकोनॉमी रेट बताता है कि वह मुश्किल ओवर डालते हैं और लगातार विकेट दिलाते हैं.

शिवम दुबे (Shivam Dube)

प्रदर्शन: 5 मैचों में 5 विकेट, फाइनल में 33 रन (22 गेंद)

इरफान का कहना: शिवम दुबे दबाव में कमाल दिखाते हैं. हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. फाइनल में उन्हें नई गेंद से बॉलिंग करनी पड़ी और बल्लेबाजी में भी जब टीम को 46 गेंदों पर 70 रन चाहिए थे, तब आकर उन्होंने शानदार 33 रन बनाए और टीम को जीत के करीब ले गए. उन्होंने हारिस रऊफ जैसे तेज गेंदबाज को भी डेथ ओवरों में बाउंड्री लगाई.

कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav)

प्रदर्शन: 17 विकेट (टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा), 9.29 का बेहतरीन औसत

इरफान का कहना: कुलदीप से बड़ा मैच-विनर स्पिनर फिलहाल भारत के पास कोई नहीं है. वह एक अलग ही स्तर के गेंदबाज हैं. फाइनल में, उनके 4 विकेट के स्पेल ने पाकिस्तान को 113/1 से 146 ऑल आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पढ़ने में हमेशा मुश्किल लगती है.

तिलक वर्मा (Tilak Varma)

प्रदर्शन: 6 पारियों में 213 रन, 71 का औसत, फाइनल में नाबाद 69 रन

इरफान का कहना: यह 69 रन की पारी उनकी 'कल्ट नॉक्स' (सबसे यादगार पारियों) में गिनी जाएगी. दो विकेट गिरने के बाद जब वह बल्लेबाजी करने आए, तो उन्होंने धैर्य के साथ शुरुआत की, सिंगल लिए और फिर बाउंड्री लगाई. दबाव में उनकी शांति और टेक्नीक गजब की थी. यह उनकी विराट कोहली जैसी पारी थी, जिसने साबित कर दिया कि उनमें भारत के लिए मैच जीतने का धैर्य और टेंपरामेंट है.

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)

प्रदर्शन: 6 पारियों में 314 रन (टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा), 200 का स्ट्राइक रेट, 3 अर्धशतक

इरफान का कहना: उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 32 चौके और 19 छक्के मारे - अविश्वसनीय! टीम उन्हें निडर होकर खेलने के लिए समर्थन देती है. उन्होंने रोहित शर्मा के तेज शुरुआत देने वाले तरीके को एक नए स्तर पर पहुंचाया है. वह सबसे खतरनाक ओपनर हैं, जो भारत के पास टी20 में रहा है. वह एक 'स्पेशल' खिलाड़ी हैं, जो अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं और प्रीमियम (अच्छे) गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं. वह एक लंबे समय तक चलने वाले 'डोमिनेंट' खिलाड़ी हैं.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

