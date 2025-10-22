एडिलेड वनडे में गंभीर के 'चहेते' का कटेगा पत्ता? एशिया कप का हीरो मारेगा एंट्री! इरफान पठान ने चुनी ऐसी प्लेइंग-11

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच एडिलेड में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. तीन मैचों की इस सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए भारत को हर हाल में इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि पर्थ में खेला गया पहला मैच टीम इंडिया 7 विकेट से हार गई थी. दूसरे मैच की प्लेइंग-11 पर सबकी नजर है. क्या भारत पहले मैच की प्लेइंग-11 के साथ ही एडिलेड में उतरेगा या कुछ बदलाव नजर आएंगे? मैच से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपनी भारतीय प्लेइंग-11 चुनी है.

एशिया कप के हीरो की होगी एंट्री!

दरअसल, इरफान पठान ने दूसरे मुकाबले में कुलदीप यादव को शामिल करने की बात कही है. उन्होंने मानना है कि कुलदीप यादव को नंबर-9 या 8 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है. कुलदीप यादव को पहले वनडे की प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली थी. 30 साल का यह चाइनामैन स्पिनर भारत को एशिया कप 2025 में मिली खिताबी जीत का हीरो रहा. कुलदीप यादव ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता. अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कुलदीप यादव प्लेइंग-11 में आते हैं तो किसका पत्ता कटेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 22, 2025

हर्षित या सुंदर, कौन होगा बाहर?

इरफान पठान के अनुसार कुलदीप को या तो वाशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया जा सकता है. इस स्थिति में वह नंबर 8 पर और हर्षित राणा नंबर 9 पर बल्लेबाजी करेंगे. या फिर तीन तेज गेंदबाजों - हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, या मोहम्मद सिराज में से एक को बाहर करके कुलदीप के लिए जगह बनाई जा सकती है. इस स्थिति में वह नंबर 9 पर बल्लेबाजी करेंगे. पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में प्लेइंग-11 को लेकर अपनी राय रखी और बताया कि दोनों ही स्थितिओं में भारत नंबर-8 तक एक मजबूत बैटिंग ऑर्डर बनाए रखेगा.

पहले वनडे में कैसा रहा प्रदर्शन?

बारिश से प्रभावित पहले वनडे में हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन की बात करें तो दोनों ने ही कुछ खास नहीं किया. बैटिंग में सुंदर ने 10 रन बनाए तो हर्षित एक रन बनाकर चलते बने. गेंदबाजी में चार ओवर के दौरान हर्षित राणा ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 27 रन जरूर दिए, लेकिन कोई विकेट चटकाने में सफल नहीं रहे. वहीं, सुंदर ने दो ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया. दूसरे वनडे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर मैनेजमेंट कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल करता है तो कौन बाहर होगा?

इरफान पठान ने चुनी ये प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव/हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.