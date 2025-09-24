'2007 से जीतने का सिलसिला...", इरफान पठान ने वर्ल्ड कप जीत को किया याद, अपने अंदाज में पाक को लताड़ा
Advertisement
trendingNow12934962
Hindi Newsक्रिकेट

'2007 से जीतने का सिलसिला...", इरफान पठान ने वर्ल्ड कप जीत को किया याद, अपने अंदाज में पाक को लताड़ा

पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने पाकिस्तान को लेकर एक जबरदस्त किस्सा शेयर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम का पाकिस्तान पर सदियों से चले आ रहे दबदबे के बारे में बात की.उन्होंने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए साल 2007 के ऐतिहासिक पल को याद किया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Irfan pathan
Irfan pathan

पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने पाकिस्तान को लेकर एक जबरदस्त किस्सा शेयर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम का पाकिस्तान पर सदियों से चले आ रहे दबदबे के बारे में बात की. पठान ने बताया कैसे भारत ने साल 2007 से लगातार उनके चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखा है. उन्होंने बताया कैसे भारत-पाकिस्तान से लगातार पिछले 18 सालों से जीतता आ रहा है. इस बारे में उन्होंने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए साल 2007 के ऐतिहासिक पल को याद किया है.

ऐतिहासिक दिन को किया याद
पठान ने X पर पोस्ट किया, उन्होंने भारत का पाकिस्तान के ऊपर साल 2007 में मिली ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट करते हुए लिखा, "2007 का वो क्या शानदार दिन था. हमने इस दिन अपने विश्व कप जीत का सपना पूरा किया था. पाकिस्तान को टी 20 में हर बार हराने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और वो आज भी जारी है.

पाकिस्तानियों का घटिया बर्ताव
उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान खिलाड़ियों के द्वारा फील्ड पर किए गए बर्ताव के बारे में भी बात की. बता दें कि हारिस रउफ और साहिबजादा फरहान ने मैदान पर अजीबोगरीब हरकत की. दो देशों के बीच ऐसी स्थिति होने के बावजूद ऐसी हरकत करना किसी भी खिलाड़ी की तरफ से शर्मशार करने वाला था. वहीं, अगर बात करें भारतीय टीम की तो उन्होंने बिना किसी ड्रामा और हाथ मिलाए बिना मैच खत्म करके ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए. इस पर भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट भारतीय खिलाड़ियों को तारीफ करते हुए उन्हें इसी तरह के व्यवहार के उम्मीद रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ भी इसी रवैये को अपनाने को कहा है.

ये भी पढ़ें:ईंट का जवाब पत्थर से... हसरंगा से पंगा पाकिस्तानी गेंदबाज को पड़ा भारी, सरेआम हुआ शर्मशार

2007 से प्रभाव बरकरार
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बार मैच खेले गए और दोनों ही बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा. इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम ने साल 2007 से पाकिस्तान के खिलाफ अपने दबदबे को पूरी तरह से बरकरार रखा है. पाक के खिलाफ खेले गए ज्यादा से ज्यादा मैचों में हमें जीत मिली है. साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक टीम इंडिया ने क्रिकेट के जगत में अपने जलवा  को कायम कर रखा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Irfan pathan

Trending news

R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
;