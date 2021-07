'चमचा' बोले जाने के बाद भी Virat की सेना को Irfan Pathan ने किया डिफेंड, कह दी ये बात

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने एक बार फिर विराट कोहली (Virat Kohli) की सेना का बचाव करते हुए बयान दिया है. इरफान ने हाल ही में साउथम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) फाइनल में भारत की हार के लिए अभ्यास मैच की कमी को जिम्मेदार ठहराया है. बता दें कि भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी के फाइनल मुकाबले में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कहा, ‘जब भारतीय टीम दूसरे सत्र में फील्डिंग करने आए तो हमारे गेंदबाज पहले से ही थक गए थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने ज्यादा मैच अभ्यास नहीं किया था. जब टीम ज्यादा मैच अभ्यास नहीं करती है तो वह मैच के लिए जरूरी फिटनेस नहीं रख पाती है’.

पठान का मानना है कि भारत की पहली पारी ठीक थी लेकिन दूसरी पारी देखकर निराशा हुई. पठान ने कहा, ‘अगर हम क्रिकेट के प्वाइंट पर बात करें तो भारत से क्या गलती हुई. मेरे ख्याल से पहली पारी अच्छी थी लेकिन भारत की दूसरी पारी निराशाजनक थी. भारतीय बल्लेबाजों को जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. भारत को कुछ और बल्लेबाजों के साथ खेलना चाहिए था, जिसा मैंने फाइनल से पहले भी कहा था. मेरे ख्याल से टीम में एक और बल्लेबाजी की जरूरत थी’.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) में टीम इंडिया की हार के बाद जहां एक ओर विराट की कप्तानी को जिम्मेदार बताया जा रहा था. वहीं इरफान पठान (Irfan Pathan) उस वक्त कोहली की तारीफ कर रहे थे. तब ट्विटर पर एक फैन ने इरफान पठान को विराट कोहली का चमचा बताया है. फैन ने कहा कि क्या पठान को विराट कोहली की तारीफ करने के लिए पैसे मिल रहे हैं. फैन के इस आरोप के बाद इरफान पठान ने जवाब दिया था. इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'तो क्या आप मुझे दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी की तारीफ करते देखना नहीं चाहते.'

Is @IrfanPathan getting paid for doing commentary or is he getting paid to praise #ViratKohli ? Chamchagiri ka ek Hadd hona chahiye. #WTC21final

इरफान पठान के इस ट्वीट के बाद फैन ने जवाब देते हुए लिखा, 'जितनी तारीफ करनी है करो, लेकिन ऐसे मत करो कि आप एक फैन बन गए हो. यहां तक कि सबसे शानदार खिलाड़ियों में भी कुछ कमी जरूर होती है. उन बातों को भी उजागर करें.'

Praise as much as possible, but don't start praising like a fan boy. Moreover, even the best player has some flaws. Point out them too.

— R. Dutta (@RD_justRD) June 22, 2021