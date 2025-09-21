IND vs PAK: हार्दिक को बाहर कर इस प्लेयर की होगी एंट्री, पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मोमेंट पर गंभीर लेंगे ये बड़ा फैसला?

India vs Pakistan Super-4, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया पाकिस्तान को दूसरी बार शिकस्त देने के लिए तैयार है. भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. अब हफ्तेभर में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की नजरें चिर प्रतिद्वंदी को दूसरी बार पटखनी देने पर होंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच के लिए पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की वकालत की है.

प्लेइंग-11 में होगा बदलाव?

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की सलाह दी है. अभी तक भारतीय टीम एक मुख्य तेज गेंदबाज (जसप्रीत बुमराह) के साथ खेल रही है, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दूसरे और तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि, इरफान पठान का मानना है कि भारत को अर्शदीप सिंह को भी टीम में लाना चाहिए, क्योंकि वह लगातार सटीक यॉर्कर फेंक सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोनी स्पोर्ट्स पर पठान ने कहा, 'मैं अपनी बात पर कायम हूं, जो मैंने एशिया कप शुरू होने से पहले कही थी. मैं अर्शदीप को बुमराह के साथ खेलते हुए देखना चाहूंगा क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है, जहां आपको दूसरे तेज गेंदबाज की जरूरत हो. जब गेंद गीली हो जाती है और आप दबाव में होते हैं, तो क्या हार्दिक (पांड्या) की ताकत लगातार छह यॉर्कर फेंकना है या शिवम दुबे लगातार यॉर्कर फेंक सकते हैं?'

क्या गंभीर लेंगे बड़ा फैसला?

हालांकि, इरफान ने यह भी माना कि भारत के लिए अपनी जीतती हुई टीम में बदलाव करना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे उनकी बल्लेबाजी की गहराई पर असर पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा, 'यह एक सवाल है. इसलिए, क्या आप अर्शदीप के बारे में सोच सकते हैं? हालांकि, जो टीम खेल रही है और जीत रही है, उसमें बदलाव करना मुश्किल है. आप एक बल्लेबाज को कम करके भी नहीं खेलना चाहेंगे. यह एक मुश्किल फैसला है. मैंने कुछ अलग किया होता, लेकिन टीम अलग सोच रही है.' देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर इस बड़े बदलाव की ओर जाएंगे?

अर्शदीप ने खेला एक मैच

अर्शदीप ने भारत के पिछले मैच में ओमान के खिलाफ खेला था, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. उन्होंने अपने चार ओवरों में 37 रन दिए और एक विकेट लिया था. इस मैच में वह टूर्नामेंट में अपनी पहली छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन टी20I में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. इसके अलावा वह इस फॉर्मेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी बन गए.