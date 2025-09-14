इरफान पठान के इस कमेंट से तिलमिला जाएगा पूरा पाकिस्तान, सरेआम कर दी भयंकर बेइज्जती
Advertisement
trendingNow12921386
Hindi Newsक्रिकेट

इरफान पठान के इस कमेंट से तिलमिला जाएगा पूरा पाकिस्तान, सरेआम कर दी भयंकर बेइज्जती

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले इरफान पठान की एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया है. इरफान पठान की इस पोस्ट से पूरा पाकिस्तान तिलमिला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. मौजूदा प्रदर्शन को देखें तो पाकिस्तान से भारतीय टीम काफी आगे है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 14, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इरफान पठान के इस कमेंट से तिलमिला जाएगा पूरा पाकिस्तान, सरेआम कर दी भयंकर बेइज्जती

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. मौजूदा प्रदर्शन को देखें तो पाकिस्तान से भारतीय टीम काफी आगे है. टीम इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज, मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, विस्फोटक ऑलराउंडर्स और घातक गेंदबाज हैं. इसी बीच भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भयंकर बेइज्जती कर दी है.

इरफान पठान के इस कमेंट से तिलमिला जाएगा पूरा पाकिस्तान

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से पहले इरफान पठान की एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया है. इरफान पठान की इस पोस्ट से पूरा पाकिस्तान तिलमिला जाएगा. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'श्रीलंका एशिया कप में अब तक की दूसरी सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीम है.' इरफान पठान ने ऐसा कमेंट करके पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर दी है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने एशिया कप 2025 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप-A की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर भारत

टीम इंडिया अपना शुरुआती मैच जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है. भारत ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया था. भारत ने इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी थी. वहीं, पाकिस्तान ने ओमान पर 93 रनों से जीत हासिल की थी, जिसमें मोहम्मद हारिस ने 66 रन बनाए, लेकिन उनके स्पिनरों ने ओमान को 16.4 ओवर में सिर्फ 67 रन पर आउट कर दिया.

पाकिस्तान पर पहले भी किया प्रचंड प्रहार

इरफान पठान ने हाल ही में बयान दिया था कि पाकिस्तान की यह गलतफहमी है कि उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेकर रखा है. इरफान पठान ने पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया और उस पर दुनिया भर के मुसलमानों के गार्जियन की तरह काम करने का आरोप लगाया था. इरफान पठान का कहना है कि यह एक गलत धारणा है कि पाकिस्तान दुनिया भर के सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी उठाता है. इरफान पठान ने दुनिया भर के मुसलमानों पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान को पहले अपने अंदरूनी मसलों से निपटने की सलाह दी है.

इरफान पठान गजब के स्विंग गेंदबाज

इरफान पठान ने भारत के लिए साल 2004 में अपने क्रिकेट करियर की धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की थी. इरफान पठान की गेंदबाजी में गजब की स्विंग थी, जिसके चलते उन्हें खेलना बहुत मुश्किल होता था. इरफान पठान भारत के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने का कारनामा किया हुआ है. इरफान पठान ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैचों में 100 विकेट, 120 वनडे मैचों में 173 विकेट और 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 28 विकेट झटके हैं. इरफान पठान 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के सदस्य रहे हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर नेता के पैर में लेट गया युवक
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
IND vs Pak
हिमंता और योगी को ओवैसी की खुली चुनौती, कहा- हिम्मत है तो बस कह के दिखा दें ये बात
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
;