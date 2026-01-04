Advertisement
IND vs NZ: टीम इंडिया में ऐसे मिलेगी Mohammed Shami को एंट्री, काम आ सकती है इरफान पठान की ये खास सलाह

IND vs NZ: टीम इंडिया में ऐसे मिलेगी Mohammed Shami को एंट्री, काम आ सकती है इरफान पठान की ये खास सलाह

Irfan Pathan on Mohammed Shami: मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में वापसी करने के लिए क्या करना होगा? इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अपनी राय दी है. अगर शमी ने उनकी खास सलाह मान ली तो वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:50 PM IST
Irfan Pathan on Mohammed Shami
Irfan Pathan on Mohammed Shami

Irfan Pathan on Mohammed Shami: 35 साल के मोहम्मद शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन के बाद भी उन्हें इग्नोर कर दिया गया. सेलेक्टर्स ने मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के साथ जाने का फैसला किया है, जबकि बुमराह को आराम दिया गया है. शमी को दरकिनार करने से भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान हैरान हैं. उन्होंने सेलेक्टर्स के इस फैसले पर हैरानी जताई और शमी को टीम इंडिया में वापसी के लिए एक खास सलाह भी दे डाली.

मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम से बाहर हैं. उन्होंने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला था. इसके बाद से ही वो वनडे टीम से बाहर हैं. चोट से परेशान शमी फिट होकर मैदान पर उतरे और विजय हजारे ट्रॉफी में भी कमाल किया. उन्होंने बंगाल के लिए 7 पारियों में 14.93 की औसत और 8.90 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट झटके थे, फिर भी उन्हें वनडे टीम में एंट्री नहीं मिली.

शमी को नजरअंदाज किए जाने पर क्या बोले इरफान?

इरफान पठान ने वो आखिरी तरीका बताया है, जिसके दम पर शमी टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. इरफान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'सबसे बड़ी बात मोहम्मद शमी हैं. उनका भविष्य क्या है? वह कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो कल आए, कुछ मैच खेले और चले गए. उन्होंने 450-500 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है. अगर आपने 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं और फिर आपको टीम से बाहर कर दिया जाता है और आपकी फिटनेस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ऐसा सबके साथ होता है. जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको खुद को साबित करते रहना पड़ता है.'

इरफान पठान ने सेलेक्टर्स को लताड़ा और शमी को खास सलाह दी

इरफान पठान ने आगे कहा कि शमी पहले ही 200 ओवर फेंक चुके हैं. 200 ओवर फेंकने के बाद अगर फिटनेस की बात है, तो फिटनेस तो पहले ही दिख चुकी है. क्या सुधार चाहिए, यह तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ही जानती है कि वे क्या सोच रहे हैं. अगर मैं उनकी (शमी की) जगह होता, तो मैं IPL खेलने जाता और धमाल मचा देता. मैं नई गेंद लेता और उस लेवल पर परफॉर्म करता.

डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात होती है, लेकिन जब IPL आता है और आप अपनी पुरानी लय और फिटनेस दिखाते हैं, तो कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता. पूरी दुनिया IPL देखती है. अगर आप वहां परफॉर्म करते हैं, तो आप स्क्वॉड में अपनी जगह फिर से बना लेते हैं. मेरा मानना है कि उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए.

IPL 2026 में लखनऊ के लिए खेलेंगे शमी

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शमी ने घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाया हुआ है. पहले वो रणजी ट्रॉफी में दिखे थे, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले और अब विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के लिए बढ़िया कर रहे हैं. 200 से ज्यादा ओवर कर चुके शमी ने 47 विकेट निकाले हैं. अब ये खिलाड़ी IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलता नजर आएगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत का फुल स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या ने उड़ाए 5 लगातार छक्के, 68 गेंद पर शतक, फिर भी टीम इंडिया से क्यों बाहर? सामने आई बड़ी वजह

 

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

Mohammed Shami

