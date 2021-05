Corona Virus से जंग में Pathan Brothers ने फिर बढ़ाया हाथ, अब ये बड़ा काम करने की ठानी

नई दिल्ली: भारत इस वक्त कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है. देश में रोज 3 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं. वहीं हजारों लोग इससे अपनी जान भी गंवा रहे हैं. हालांकि खेल जगत से खिलाड़ी लगातार अपनी ओर से दान कर के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने बुधवार को कहा कि उनकी अकादमी दक्षिण दिल्ली में कोरोना प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराएगी. कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे बुरी तरह से प्रभावित शहरों में से एक दिल्ली में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं.

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने एक ट्वीट में कहा, ‘देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करना हमारा फर्ज है. इसी से प्रेरित होकर क्रिकेट अकादमी आफ पठांस (CAP) दक्षिण दिल्ली में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन मुहैया कराएगी.’ बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि पठान भाईयों ने कोरोना में देश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. इससे पहले भी इन दोनों नें पिछले साल भी महामारी के दौरान 4000 मास्क बांटे थे.

While the nation is in the midst of second wave of COVID-19, it becomes our responsibility to come together and assist the people in need. Taking inspiration from the same, Cricket Academy of Pathans (CAP) is going to provide free meals to COVID-19 affected people in South Delhi. pic.twitter.com/8Binh0HH2h

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 5, 2021