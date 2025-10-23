'सैम अयूब को फॉलो कर रहे...,' कोहली के डबल डक पर जबरदस्त ट्रोलिंग, क्रिकेट जगत में बना मजाक

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज भारत हार चुकी है. तकरीबन 8 महीने से टीम से बाहर चल रहे भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई थी. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे. वहीं, विराट आज यानी दूसरे वनडे में भी शून्य पर आउट हो गए. इसी के साथ कोहली के नाम अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया. कोहली ने वनडे में पहली लगातार 2 बार डक पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया. वहीं, रोहित ने शानदार अर्धतकीय पारी खेली. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा विराट के फ्लॉप शो की रही. उनके इस कारनामे के चलते उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा रहा है.

अयूब से तुलना

सोशल मीडिया पर चर्चित पेज आइसलैंड क्रिकेट ने भी विराट को ट्रोल करते हुए लिखा, ' ऐसा लग रहा है मानों विराट कोहली पाकिस्तान क्रिकेटर सैम अयूब की कोचिंग वीडियो देख रहे हैं.' बता दें कि सैम अयूब एशिया कप के दौरान 3 बार शून्य पर आउट हुए थे. यही नहीं उन्होंने इस साल सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कायम किया था.

इस तरह हुए आउट

ऑस्ट्रेलिया के युवा गेंदबाज पहली पारी का सातवां ओवर फेंक रहे थे. उन्होंने पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट झटका था. अभी भारतीय टीम इस झटके से सही से उभरी भी नहीं थी कि कोहली को जेवियर बार्टलेट ने 7वें ओवर की पांचवी गेंद पर चलता कर सभी के होश उड़ा दिए. इसी के साथ वह लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

घटिया फेहरिस्त में जुड़ा नाम

वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन-20, श्रीकांत-19 , कुंबले-18, युवराज-18 अब इस लिस्ट में विराट का नाम भी जुड़ गया है. कोहली वनडे में 18 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं.

