अब समय आ गया है... कप्तानी से हटने वाले हैं अजिंक्य रहाणे? IPL 2026 में कौन संभालेगा KKR की कमान, हो गया कन्फर्म

IPL 2026 KKR Captain: दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल का अगला सीजन दस्तक देने को तैयार है. मेगा इवेंट के 19वें संस्करण की शुरुआत 28 मार्च से होगी. आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की कमान कौन संभालेगा? इसपर से सस्पेंस खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि रिंकू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने पुष्टि की है कि अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्या रहाणे टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे.

बता दें कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में पिछले साल KKR का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. टीम पॉइंट्स टेबल पर आठवें स्थान पर थी. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा कायम रखने का फैसला किया है. रहाणे ने खुद एक पोस्ट शेयर कर कप्तानी के बारे में खुलकर बात की है.

कप्तानी पर रहाणे ने तोड़ी चुप्पी

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IPL 2026 से पहले अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी और खुद की तैयारी पर खुलकर बात की है. उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर विचार शेयर करते हुए बताया कि इस स्तर के टूर्नामेंट में सफलता के लिए केवल शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है.

अजिंक्य रहाणे ने कहा, ''आईपीएल शुरू होने ही वाला है, अब तैयारी शुरू करने का समय आ गया है. इस तरह के टूर्नामेंट की तैयारी पहले मैच से काफी पहले ही शुरू हो जाती है. इसमें जिम में शारीरिक मेहनत, नेट प्रैक्टिस, शरीर को लंबे सीजन की चुनौतियों के लिए तैयार करना शामिल है. लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तैयारी मानसिक स्तर पर शुरू होती है.''

केकेआर के कप्तान ने अपनी मानसिक तैयारी की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, "इसमें कुछ समय निकालकर खुद को रीसेट करना, आत्मचिंतन करना और टूर्नामेंट में आने वाली संभावित परिस्थितियों के बारे में सोचना शामिल है. पलों की कल्पना करना, जिम्मेदारियों को समझना और प्रतियोगिता की लय में फिर से ढलना.''

पावर कोच बने आंद्रे रसेल

2026 के लिए केकेआर की टीम में प्लेइंग इलेवन के अलावा भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अभिषेक नायर ने आधिकारिक तौर पर मुख्य कोच का पदभार संभाल लिया है और ड्रेसिंग रूम में एक नई रणनीतिक सोच लेकर आए हैं. प्रशंसकों को उत्साहित करने वाले एक और कदम में, दिग्गज आंद्रे रसेल एक विशेष भूमिका में फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. लीग में सक्रिय खेल से संन्यास लेने के बाद, रसेल टीम के "पावर कोच" के रूप में काम करेंगे, जिन्हें विशेष रूप से बल्लेबाजी इकाई की हिटिंग क्षमताओं को बढ़ाने का काम सौंपा गया है.

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