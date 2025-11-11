'जश्न नहीं मना सकता...,' विराट कोहली-रोहित शर्मा से जलते हैं गौतम गंभीर? विस्फोटक बयान से मचा हंगामा

Gautam Gambhir Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक दावा किया है कि वह एक कोच के रूप में कभी भी सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाते हैं. उनकी यह टिप्पणी कई क्रिकेट फैंस को पसंद नहीं आई. वह इसे भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निशाना बता रहे हैं. भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज गंवाई थी. सिडनी में आखिरी वनडे में रोहित शर्मा ने शतक और विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर टीम इंडिया को क्लीन स्वीप से बचाया था.

इस तरह बन गया उत्सव का माहौल

टीम इंडिया सीरीज हार गई थी, लेकिन फैंस ने रोहित और विराट की शानदार पारियों का जोरदार जश्न मनाया. सिडनी से लेकर भारत तक ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ने कोई बड़ी ट्रॉफी जीत ली थी. दरअसल, टीम सेलेक्शन के समय मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इशारों-इशारों में कह दिया था कि दोनों दिग्गजों की जगह 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में तय नहीं है. इसके बाद फैंस विराट-रोहित से बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे थे और दोनों ने ऐसा करके दिखाया तो उत्सव जैसा माहौल बन गया.

गंभीर ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद गौतम गंभीर ने एक बार फिर दोहराया कि वह व्यक्तिगत मील के पत्थरों का जश्न नहीं मनाते हैं. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें गंभीर ने कहा, ''देखिए, मुझे ईमानदारी से ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो मानता है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में नहीं है. हां, मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हो सकता हूं. हां, और मैं हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश रहूंगा, लेकिन आखिरकार हमने वनडे सीरीज गंवा दी. यह निचली रेखा है और मैं एक कोच के रूप में सीरीज हारने का जश्न कभी नहीं मना सकता.''

गंभीर ने नैतिक जिम्मेदारी का दिया हवाला

गंभीर ने आगे बताया कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हार का कभी भी जश्न न मनाया जाए, क्योंकि खिलाड़ी राष्ट्रीय कर्तव्य पर हैं. उन्होंने कहा, ''एक खिलाड़ी के तौर पर मैं व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सराहना कर सकता हूं, लेकिन एक कोच के तौर पर मुझे लगता है कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में और हमें व्यक्तिगत रूप से कभी भी सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाना चाहिए. आखिरकार हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.''

विराट-रोहित से जलते हैं गंभीर

गंभीर की टिप्पणियों को प्रशंसकों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है, जो इसे वरिष्ठ बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा पर परोक्ष रूप से तंज बता रहे हैं. उनका मानना है कि गंभीर इन दो दिग्गजों से जलते हैं और वे उन्हें वनडे टीम में नहीं देखना चाहते. हालांकि, खुद गंभीर ने कई बार कहा है कि रोहित और विराट के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है. अब ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में नजर आएंगे.