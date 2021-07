'अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना', Manish Pandey का करियर खत्म! ऐसे मिले रिएक्शन

नई दिल्ली: श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज तो अपने नाम कर ली लेकिन भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसके लिए ये जबर्दस्त दौरा बेहद खराब साबित होगा. ये खिलाड़ी है मनीष पांडे. इस युवा क्रिकेटर के लिए ये दौरा आखिरी साबित हो सकता है.

श्रीलंका के खिलाफ तीनों वनडे में मनीष पांडे (Manish Pandey) को मौका दिया गया लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर सके. तीसरे वनडे में भी वो 19 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए. पहले और दूसरे मैच में भी वो फेल हुए थे. उन्होंने 26 रन और 37 रन बनाए थे. ऐसे में अब फैंस इस खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर जमकर फटकार लगा रहे हैं.

26(40), 37(31), 11(19) by Manish Pandey in the series, with Iyer, Pant, KL Rahul, Suryakumar Yadav available, it won't be easy for Manish to make a comeback soon into the ODI format.

Thank you Manish Pandey pic.twitter.com/UhHGNlNcuR

26(40), 37(31), 11(19) by Manish Pandey in the series, with Iyer, Pant, KL Rahul, Suryakumar Yadav available, it won't be easy for Manish to make a comeback soon into the ODI format.Donno why he is still in team .

Manish Pandey might just have played the last inning of his international career. Dravid did everything he could and played Pandey in all 3 matches. Bye Bye. #SLvIND #INDvSL

No 50+ score in last 16 matches for Manish Pandey

Only one 50 after SCG hundred in 2016.

Sadly, you dont belong to this format Pandey!#ThankYouPandey #INDvsSL

