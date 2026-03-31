मोहम्मद शमी क्रिकेट से लेने जा रहे हैं संन्यास? विस्फोटक बयान से क्रिकेट फैंस के बीच मचाई सनसनी

भारतीय टीम मैनेजमेंट ने फॉर्म और फिटनेस का हवाला देते हुए मोहम्मद शमी को लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर किया हुआ है. भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी जगह गंवा चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टेस्ट क्रिकेट में खेले हुए तो मोहम्मद शमी को 3 साल बीत चुके हैं.

क्या मोहम्मद शमी क्रिकेट से लेने जा रहे हैं संन्यास?

मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अब तक 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 229, 206 और 27 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं. ऐसे में मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की अटकलें लगाई जा रही हैं. मोहम्मद शमी ने अब अपने संन्यास को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

मोहम्मद शमी ने संन्यास पर दिया विस्फोटक बयान

मोहम्मद शमी ने 'द शुभंकर मिश्रा शो' पर बात करते हुए कहा, 'जब मैं थक जाऊंगा, तो खेल छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसा विचार आपको पीछे खींचता है. अगर यह विचार आपके मन में आता है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही थके हुए हैं. और अगर आप थके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बोर हो गए हैं और मैंने यह पहले भी कहा है. जिस दिन मैं सुबह उठूंगा और यह तय करूंगा कि मैं बोर हो गया हूं, उसी दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा. तो हां, जिस दिन मुझे आलस आएगा या मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा.'

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'उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा'

मोहम्मद शमी ने कहा, 'लेकिन न तो मैं बोर हुआ हूं और न ही मुझे आलस आया है. मैं खेल का मजा ले रहा हूं. नतीजे अच्छे और पॉजिटिव हैं.' सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में मुश्किल दौर के बाद अब मोहम्मद शमी का ध्यान IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए IPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर है. मोहम्मद शमी ने कहा, 'एक बॉलर के तौर पर, मैं अपना 100 परसेंट दूंगा. मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा और मुझसे की गई उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा. बाकी, मैं अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकता. मैं सिर्फ अपने रवैये और पक्के इरादे से ही अपना योगदान दे सकता हूं.'