Advertisement
trendingNow12966333
Hindi Newsक्रिकेट

संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ डील डन? ये पोस्ट देख फैंस मनाने लगे जश्न

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन शायद IPL 2026 से पहले टीम छोड़ सकते हैं. कुछ महीने पहले कई खबरों में इस बात की पुष्टि हुई थी कि सैमसन ने फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताते हुए RR को पत्र लिखा था. हालांकि, फिलहाल इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया है. इस बीच एक पोस्ट को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर जश्न मनाते नजर आए.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ डील डन? ये पोस्ट देख फैंस मनाने लगे जश्न

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन शायद IPL 2026 से पहले टीम छोड़ सकते हैं. कुछ महीने पहले कई खबरों में इस बात की पुष्टि हुई थी कि सैमसन ने फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताते हुए RR को पत्र लिखा था. हालांकि, फिलहाल इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया है. इस बीच एक पोस्ट को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर जश्न मनाते नजर आए. बता दें कि सैमसन IPL 2018 के मेगा-ऑक्शन में RR में वापस आए थे और तब से वह इसी टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्हें IPL 2021 से पहले RR का कप्तान बनाया गया था.

इस पोस्ट को देख फैंस मानने लगे जश्न

राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की अफवाहों के बीच सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने का इशारा किया है. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक फोटो शेयर करके 'येलो आर्मी' में जाने की बात को हवा दी है. सैमसन के इस पोस्ट को देखकर कई फैंस ने तो मान लिया है कि संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ डील डन हो चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रणजी ट्रॉफी में दिखे एक साथ

सैमसन और ऋतुराज इस समय रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में एक-दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. सैमसन केरल के लिए खेल रहे हैं और अक्टूबर 2024 के बाद यह उनका पहला फर्स्ट क्लास मैच है. वहीं, टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद कर रहे ऋतुराज महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं. पूर्व महाराष्ट्र कप्तान ऋतुराज टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक लाल गेंद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

क्या सैमसन RR छोड़ेंगे?

यह तो तय है कि सैमसन ने RR को फ्रेंचाइजी छोड़ने के बारे में लिखा था, लेकिन अभी इस पर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है. इस बीच, RR ने अपने कोचिंग स्टाफ में कुछ बदलाव किए हैं और हेड कोच राहुल द्रविड़ से अलग हो गए हैं. ऐसी संभावना है कि कुमार संगकारा को नया हेड कोच नियुक्त किया जाएगा. संगकारा शुरू में IPL 2021 से पहले RR से जुड़े थे और 2024 तक कोचिंग स्टाफ का नेतृत्व किया. उन्होंने 2025 में द्रविड़ के साथ काम किया था.

IPL 2026 से संगकारा के फिर से RR के कोचिंग स्टाफ का नेतृत्व करने की संभावना है. सैमसन को कप्तान बनाने का फैसला संगकारा के हेड कोच बनने की शुरुआत में ही लिया गया था. अब जबकि मैनेजमेंट ने कोचिंग स्टाफ में बदलाव किए हैं, तो हो सकता है कि सैमसन राजस्थान स्थित फ्रेंचाइजी के साथ ही रहने का विकल्प चुनें. देखना दिलचस्प होगा कि आगामी सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स में और क्या-क्या होने वाला है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sanju SamsonRuturaj GaikwadCSKRRIPL 2026

Trending news

आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात