वैभव सूर्यवंशी के कारण राजस्थान रॉयल्स छोड़ रहे संजू सैमसन? पूर्व क्रिकेटर के इस बयान ने मचाई खलबली

Sanju Samson Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन की राहें अलग हो सकती हैं. इस खबर ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. सैमसन ने आधिकारिक रूप से फ्रेंचाइजी से अनुरोध किया है या तो उन्हें ट्रेड किया जाए या नीलामी में जाने दिया जाए. वह फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं और इस कारण टीम को छोड़ना चाहते हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस पूरी घटना को युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से जोड़ा है. आकाश का मानना है कि वैभव के शानदार प्रदर्शन ने ही शायद सैमसन को आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी छोड़ने के लिए प्रेरित किया है.

संजू सैमसन राजस्थान क्यों छोड़ना चाहते हैं?

ऐसी खबरें हैं कि सैमसन ने राजस्थान से उन्हें रिलीज करने के लिए कहा है, जिससे उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने सवाल किया कि आखिर सैमसन राजस्थान क्यों छोड़ना चाहेंगे, खासकर पिछले सीजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए. चोपड़ा ने कहा, "संजू सैमसन क्यों छोड़ना चाहेंगे? यह दिलचस्प है क्योंकि जब पिछली मेगा नीलामी हुई थी, तो उन्होंने जोस बटलर को जाने दिया था. मुझे लगा था कि उन्होंने जोस बटलर को जाने दिया क्योंकि यशस्वी आ गए थे और संजू खुद ओपनिंग करना चाहते थे. संजू और राजस्थान रॉयल्स का रिश्ता बहुत गहरा था.''

ये भी पढ़ें: ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

वैभव सूर्यवंशी का उदय

चोपड़ा का मानना है कि युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के उदय ने टीम की गतिशीलता को बदल दिया हो. चोपड़ा ने कहा, "मुझे लगा था कि जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन या रिलीज किया था, उसमें संजू का बहुत बड़ा इनपुट रहा होगा. हालांकि, अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा. वैभव सूर्यवंशी आ गए हैं, तो दो सलामी बल्लेबाज पहले से ही तैयार हैं. आप ध्रुव जुरेल को भी ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी कराना चाहते हैं. इसलिए संजू छोड़ना चाहते हैं. अगर वह ऐसा सोच रहे हैं, तो यह संभव है. ये सिर्फ अटकलें हैं. मुझे नहीं पता कि उनके और राजस्थान के दिमाग में क्या चल रहा है.''

कोलकाता के लिए सैमसन सबसे उपयुक्त क्यों?

आकाश चोड़ा ने आगे सुझाव दिया कि कोलकाता की वर्तमान टीम संरचना उन्हें सैमसन को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है. चोपड़ा ने कहा, "पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वह चेन्नई सुपरकिंग्स नहीं है. कोलकाता सबसे ज्यादा इच्छुक टीम होनी चाहिए. कोलकाता के पास एक भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं है . दूसरा, अगर उन्हें एक कप्तान मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? मैं यह नहीं नकार रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे ने अच्छी कप्तानी की है और रन भी बनाए हैं.''

ये भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स से छूटा साथ तो कहां जाएंगे संजू सैमसन? इन 2 टीमों के निशाने पर स्टार क्रिकेटर

वेंकटेश को बाहर करने की सलाह

चोपड़ा ने समझाया कि रहाणे की बल्लेबाजी पॉजिशन ने चुनौतियां पैदा की हैं. कोलकाता को अपने हाई वैल्यू खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा, "हालांकि, एक बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे या तो वह ओपनिंग करते हैं या फिर बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी समस्या रही है. उनके पास एक खिलाड़ी भी है जिसे वे रिलीज कर सकते हैं. अगर वे चाहें तो वे वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकते हैं. लगभग 24 करोड़ रुपये खाली कर सकते हैं और फिर वे वास्तव में एक अंतर पैदा कर सकते हैं.''