शहनाज के भाई हैं शुभमन गिल? Bigg Boss स्टार ने खुद किया बड़ा खुलासा, जानें ये रिश्ता क्या कहलाता है

Shubman Gill-Shehnaaz Gill Relation: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ते रहती है कि टीम इंडिया के स्टार शुभमन गिल और बिग बॉस शो से सनसनी बनीं शहनाज गिल के बीच कुछ रिश्ता है. दोनों का सर नेम एक है और इस वजह से ज्यादातर फैंस को लगता है कि शुभमन और शहनाज भाई-बहन हैं. अब बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने खुद खुलासा करते हुए बता दिया कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है.

शहनाज गिल इन दिनों अपनी लेटेस्ट मूवी 'इक कुड़ी' के प्रमोशन मे व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हो रही है. इस बीच वो रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर नजर आईं, जहां उन्होंने शुभमन गिल के साथ रिश्ते के सवाल पर चुप्पी तोड़ी.

शुभमन-शहनाज का रिश्ता क्या कहलाता है?

जब पॉडकास्ट के दौरान शहनाज से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ आपका कोई रिश्ता है तो बिग बॉस 13 की स्टार ने जवाब में कहा, ''वो मेरा भाई ही होगा. शायद उधर का होगा, शायद हमारी तरफ का, अमृतसर वाला. तो जब वो ट्रेंड करता है, तो मेरा भी बीच में ट्रेंड हो जाता है. सच है, भाई-बहन का कोई रिश्ता तो होगा ही.''

घर में शुभमन का दूसरा इम्तेहान

शुभमन गिल का बतौर कप्तान घर पर दूसरा इम्तेहान होने वाला है. शुक्रवार, 14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहले शुभमन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से शिकस्त दी थी. दक्षिण अफ्रीकी टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हैं और उन्हें हल्के में लेने की भूल टीम इंडिया गलती से भी नहीं करेगी.

