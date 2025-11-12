Advertisement
trendingNow12999091
Hindi Newsक्रिकेट

शहनाज के भाई हैं शुभमन गिल? Bigg Boss स्टार ने खुद किया बड़ा खुलासा, जानें ये रिश्ता क्या कहलाता है

Shubman Gill-Shehnaaz Gill Relation: शहनाज गिल इन दिनों अपनी लेटेस्ट मूवी 'इक कुड़ी' के प्रमोशन मे व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हो रही है. इस बीच वो रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर नजर आईं, जहां उन्होंने शुभमन गिल के साथ रिश्ते के सवाल पर चुप्पी तोड़ी. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहनाज के भाई हैं शुभमन गिल? Bigg Boss स्टार ने खुद किया बड़ा खुलासा, जानें ये रिश्ता क्या कहलाता है

Shubman Gill-Shehnaaz Gill Relation: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी अफवाहें उड़ते रहती है कि टीम इंडिया के स्टार शुभमन गिल और बिग बॉस शो से सनसनी बनीं शहनाज गिल के बीच कुछ रिश्ता है. दोनों का सर नेम एक है और इस वजह से ज्यादातर फैंस को लगता है कि शुभमन और शहनाज भाई-बहन हैं. अब बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने खुद खुलासा करते हुए बता दिया कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है. 

शहनाज गिल इन दिनों अपनी लेटेस्ट मूवी 'इक कुड़ी' के प्रमोशन मे व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हो रही है. इस बीच वो रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर नजर आईं, जहां उन्होंने शुभमन गिल के साथ रिश्ते के सवाल पर चुप्पी तोड़ी. 

शुभमन-शहनाज का रिश्ता क्या कहलाता है?

जब पॉडकास्ट के दौरान शहनाज से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ आपका कोई रिश्ता है तो बिग बॉस 13 की स्टार ने जवाब में कहा, ''वो मेरा भाई ही होगा. शायद उधर का होगा, शायद हमारी तरफ का, अमृतसर वाला. तो जब वो ट्रेंड करता है, तो मेरा भी बीच में ट्रेंड हो जाता है. सच है, भाई-बहन का कोई रिश्ता तो होगा ही.''

Add Zee News as a Preferred Source

घर में शुभमन का दूसरा इम्तेहान 

शुभमन गिल का बतौर कप्तान घर पर दूसरा इम्तेहान होने वाला है. शुक्रवार, 14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इससे पहले शुभमन की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से शिकस्त दी थी. दक्षिण अफ्रीकी टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हैं और उन्हें हल्के में लेने की भूल टीम इंडिया गलती से भी नहीं करेगी.

ये भी पढ़ें: IPL Retention 2026 Date-Timing: 15 नवंबर को टीमें करेगी रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान, कब और कहां देखें लाइव?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा