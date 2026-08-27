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कोलंबो में कहीं फंस तो नहीं जाएगा भारत? फॉलो-ऑन देने के बाद कैसा है रिकॉर्ड, आंकड़ों से समझें पूरा गणित

India vs Sri Lanka 2nd Test: कोलंबो टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को फॉलो-ऑन करने पर मजबूर किया है. आखिरी दिन का खेल बाकी है और श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं. उनके खाते में बढ़त 16 रनों की है. आइए जानते हैं कि फॉलो-ऑन देने के बाद कोई टीम हारी है या नहीं?

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:09 AM IST
कोलंबो में कहीं फंस तो नहीं जाएगा भारत? फॉलो-ऑन देने के बाद कैसा है रिकॉर्ड, आंकड़ों से समझें पूरा गणित
Image Credit: समझें फॉलो-ऑन का पूरा गेम (BCCI/AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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