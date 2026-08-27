कोलंबो में कहीं फंस तो नहीं जाएगा भारत? फॉलो-ऑन देने के बाद कैसा है रिकॉर्ड, आंकड़ों से समझें पूरा गणित

जब कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो उनका इरादा जल्द से जल्द सोनल दिनुशा को आउट करना होगा. पहली पारी में भी सोनल श्रीलंका के संकटमोचक बने थे. उन्होंने 162 गेंदों का सामना करते हुए 103 रनों की शानदार पारी खेली थी. पहले टेस्ट में भी सोनल ने प्रभावित किया था और पहली इनिंग में शतक ठोका था. वो सीरीज में अब तक 294 रन बना चुके हैं. इस लिहाज से देखें तो श्रीलंका की आखिरी उम्मीद सोनल दिनुशा से ही होगी. वो जितनी देर तक बल्लेबाजी करेंगे, भारत के लिए काम उतना मुश्किल हो जाएगा. 5वें दिन सोनल का प्लान ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रख लीड को 150 रन के पार पहुंचाने का होगा. हालांकि, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और सारांश जैन की तिकड़ी के आगे ये काम आसान नहीं होने वाला है.