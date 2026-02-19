Advertisement
T20 WC 2026: वरुण चक्रवर्ती vs जसप्रीत बुमराह: किससे ज्यादा खौफ खाते हैं बल्लेबाज, पूर्व खिलाड़ी का चौंकाने वाला खुलासा

भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की. अब भारत के पूर्व खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत इस बात से सहमत हैं कि वरुण चक्रवर्ती इस समय भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह से कहीं अधिक घातक गेंदबाज हैं.

Feb 19, 2026
Bumrah or Varun?

भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की. अब भारत के पूर्व खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत इस बात से सहमत हैं कि वरुण चक्रवर्ती इस समय भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह से कहीं अधिक घातक गेंदबाज हैं. उनका मानना ​​है कि इस स्पिनर को उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. वरुण ने टी20 विश्व कप 2026 में चार मैचों में 6.88 की औसत और 5.16 की इकॉनमी रेट से नौ विकेट लिए हैं. नीदरलैंड्स के खिलाफ, स्पिनर ने तीन ओवरों में 14 रन देकर तीन विकेट लिए. पिच के नक्शे देखिए उनकी ज्यादातर गेंदें ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के आसपास होती हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ, गेंद थोड़ी अंदर की ओर आती है और फिर घूमती है. 

वरुण की तारीफ 
उनकी गूगली तेजी से अंदर की ओर आती है. उनके ज्यादातर विकेट अच्छी लेंथ या थोड़ी कम लेंथ की गेंदों से आते हैं. फुल लेंथ की गेंदें भी नहीं. यहां तक ​​कि उनकी तथाकथित शॉर्ट बॉल भी धोखे वाली होती हैं. “लोगों को पता नहीं चलता कि वह क्या गेंदबाजी कर रहा है. क्या वह गूगली फेंक रहा है? क्या वह सीधी गेंद फेंक रहा है? क्या वह धीमी है? क्या वह तेज है? किसी को नहीं पता. अचानक वह एक तेज गेंद फेंकता है और फिर वह गति बदल देता है. कई तरह की गतियां। लंबा रन-अप, सहज एक्शन — लेकिन अविश्वसनीय रूप से धोखेबाज.”

'वरुण आधुनिक युग के महान टी20 खिलाड़ी हैं'
खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम में वापसी करने के बाद से वरुण ने 2024 और 2025 के दौरान 27 मैचों में कुल 47 विकेट लिए हैं। इस साल उन्होंने सात मैचों में 13 विकेट लिए हैं और श्रीकांत का मानना ​​है कि अगर भारत 2026 टी20 विश्व कप जीतता है, तो वरुण टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के प्रबल दावेदार हैं.

वरुण ज्यादा हकदार हैं
"सौ प्रतिशत (वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं). उनकी निरंतरता के कारण. वह हर मैच में, यहां तक ​​कि खराब दिन में भी, केवल 34 या 35 रन ही देते है. एक स्पिनर के लिए टी20 क्रिकेट में चार ओवर में 36 रन देना बिल्कुल स्वीकार्य है. लेकिन इसके बावजूद, वह एक या दो विकेट जरूर लेते हैं.श्रीकांत ने कहा, “सच कहूं तो, उन्हें उतना श्रेय नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए. बुमराह शानदार हैं बुमराह जैसा गेंदबाज आसानी से नहीं मिलता.”नीदरलैंड्स के खिलाफ शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन श्रीकांत ने कहा कि वरुण भी इसके हकदार थे.

वरुण के चौंकाने वाले आंकड़े
श्रीकांत ने आगे कहा, “आज हां, शिवम दुबे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच के हकदार थे. मैं इससे इनकार नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप वरुण के आंकड़े देखें — तीन विकेट बहुत कम रन देकर, सभी शीर्ष क्रम के विकेट तो उन्हें मैन ऑफ द मैच के दावेदारों में क्यों नहीं माना गया? किसी ने इस बारे में सोचा तक नहीं.”

शानदार हैं वरुण
श्रीकांत ने कहा, "वह सहजता से मैच जिताने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन उन्हें उतनी सराहना नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए. पूर्व भारतीय चयनकर्ता ने वरुण को इस प्रारूप का आधुनिक युग का महान खिलाड़ी बताया और दावा किया कि वह वही कर रहे हैं जो बुमराह कुछ साल पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किया करते थे.

प्रतिभा के दम पर है
श्रीकांत ने कहा, "वरुण, तुम आधुनिक युग के महान खिलाड़ी हो. मैं तुम्हें दिल से ईमानदारी से कह रहा हूं - इसलिए नहीं कि तुम तमिल हो, इसलिए नहीं कि तुम तमिलनाडु या चेन्नई से हो. नहीं. बल्कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के कारण. हर बल्लेबाज संघर्ष कर रहा है. उन्हें नहीं पता कि उसका सामना कैसे करें. उन्हें नहीं पता कि बचाव करें या आक्रमण करें. उन्हें नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या करें."

ये भी पढ़ें: इरफान पठान का 'मिशन कश्मीर' हुआ कामयाब...राजनीति को दफन कर 67 साल बाद रणजी फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, दुनिया दंग

