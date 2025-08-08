वनडे से भी संन्यास लेने वाले हैं विराट कोहली? लंदन में सफेद दाढ़ी में दिखे तो फैंस की बढ़ी टेंशन
Advertisement
trendingNow12872464
Hindi Newsक्रिकेट

वनडे से भी संन्यास लेने वाले हैं विराट कोहली? लंदन में सफेद दाढ़ी में दिखे तो फैंस की बढ़ी टेंशन

Virat Kohli ODI: भारतीय क्रिकेट के सुपर स्टार विराट कोहली आईपीएल 2025 के बाद क्रिकेट मैदान से दूर हैं. विराट लंदन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने वहां अपना एक घर ले लिया है. कोहली को हाल ही में विंबलडन ओपन के दौरान सेंटर कोर्ट के दर्शक दीर्घा में देखा गया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वनडे से भी संन्यास लेने वाले हैं विराट कोहली? लंदन में सफेद दाढ़ी में दिखे तो फैंस की बढ़ी टेंशन

Virat Kohli ODI: भारतीय क्रिकेट के सुपर स्टार विराट कोहली आईपीएल 2025 के बाद क्रिकेट मैदान से दूर हैं. विराट लंदन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने वहां अपना एक घर ले लिया है. कोहली को हाल ही में विंबलडन ओपन के दौरान सेंटर कोर्ट के दर्शक दीर्घा में देखा गया था. उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी टेनिस मैच देखने पहुंची थीं. कोहली उस मुकाबले के बाद अब लंदन में सड़कों पर घूमते नजर आए.

लंदन में दिखे विराट

विराट अपनी नई लुक के कारण चर्चा में हैं. हाल ही में लंदन में एक तस्वीर में उनकी दाढ़ी सफेद दिखाई दी, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि 36 वर्षीय यह खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सोच रहा है. इस बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सच है कि यह खुद कोहली ही थे जिन्होंने एक बार मजाकिया तौर पर अपनी सफेद दाढ़ी और अपने टेस्ट संन्यास के बीच एक संबंध जोड़ा था.

कोहली ने खुद कही थी ये बात

जुलाई में लंदन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा आयोजित एक फंडरेजर इवेंट में कोहली ने इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, ''मैंने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी को कलर किया है. आप जानते हैं कि जब आप हर चार दिन में अपनी दाढ़ी को कलर कर रहे होते हैं, तो यह आराम करने का समय होता है.'' कई प्रशंसकों को यह देखकर भावुकता हुई कि उनके बचपन का आइडल अब बूढ़ा हो रहा है. कुछ फैंस ने संन्यास के कयास लगाए हैं और उन्हें इस बात की टेंशन है कि कहीं विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले संन्यास ही न ले लें.

 

 

ये भी पढ़ें: ईशान किशन-शार्दुल ठाकुर से होगी शुभमन गिल की टक्कर, इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें पक्की, देखें सारे स्क्वॉड

क्रिकेट के दो फॉर्मेट से संन्यास

पिछले साल बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. कुछ ही लोगों ने यह उम्मीद की थी कि वह आईपीएल 2025 सीजन के बीच में टेस्ट क्रिकेट से दूर हो जाएंगे. दिलचस्प बात यह है कि पूर्व भारतीय स्पिनर और वर्तमान दिल्ली रणजी ट्रॉफी कोच सरनदीप सिंह ने खुलासा किया कि कोहली ने जनवरी में प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए एक बार खेलते हुए उनसे इंग्लैंड दौरे की योजनाओं पर चर्चा की थी.

ये भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स से छूटा साथ तो कहां जाएंगे संजू सैमसन? इन 2 टीमों के निशाने पर स्टार क्रिकेटर

ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला था बल्ला

कोहली ने 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में एक मुश्किल टेस्ट सीरीज झेली, जहां उन्होंने पर्थ में शतक के साथ सीरीज की शुरुआत करने के बावजूद पांच मैचों में सिर्फ 190 रन बनाए।.भारत के 1-3 से सीरीज हारने के बाद टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि, उन्होंने इस साल की शुरुआत में रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेलकर प्रशंसकों को उम्मीद दी. फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली वनडे और इंडियन प्रीमियर लीग खेलना जारी रखेंगे. वह अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान वापसी कर सकते हैं.

About the Author
author img
रोहित राज

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohlivirat kohli odiIndian cricket team

Trending news

सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
;