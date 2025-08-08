वनडे से भी संन्यास लेने वाले हैं विराट कोहली? लंदन में सफेद दाढ़ी में दिखे तो फैंस की बढ़ी टेंशन

Virat Kohli ODI: भारतीय क्रिकेट के सुपर स्टार विराट कोहली आईपीएल 2025 के बाद क्रिकेट मैदान से दूर हैं. विराट लंदन में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने वहां अपना एक घर ले लिया है. कोहली को हाल ही में विंबलडन ओपन के दौरान सेंटर कोर्ट के दर्शक दीर्घा में देखा गया था. उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी टेनिस मैच देखने पहुंची थीं. कोहली उस मुकाबले के बाद अब लंदन में सड़कों पर घूमते नजर आए.

लंदन में दिखे विराट

विराट अपनी नई लुक के कारण चर्चा में हैं. हाल ही में लंदन में एक तस्वीर में उनकी दाढ़ी सफेद दिखाई दी, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि 36 वर्षीय यह खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सोच रहा है. इस बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सच है कि यह खुद कोहली ही थे जिन्होंने एक बार मजाकिया तौर पर अपनी सफेद दाढ़ी और अपने टेस्ट संन्यास के बीच एक संबंध जोड़ा था.

कोहली ने खुद कही थी ये बात

जुलाई में लंदन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा आयोजित एक फंडरेजर इवेंट में कोहली ने इस बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, ''मैंने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी को कलर किया है. आप जानते हैं कि जब आप हर चार दिन में अपनी दाढ़ी को कलर कर रहे होते हैं, तो यह आराम करने का समय होता है.'' कई प्रशंसकों को यह देखकर भावुकता हुई कि उनके बचपन का आइडल अब बूढ़ा हो रहा है. कुछ फैंस ने संन्यास के कयास लगाए हैं और उन्हें इस बात की टेंशन है कि कहीं विराट वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले संन्यास ही न ले लें.

White beard, dimming fire, and tired eyes.

Yes, that’s Virat Kohli in his latest pic from London.

The King has begun to lay down his sword…

We've probably reached the ending we never wanted to see! pic.twitter.com/b7eplE98Qd — (@Was_abhi18) August 8, 2025

Virat Kohli spotted in London — white beard, tired eyes, and a fire that’s slowly dimming. pic.twitter.com/xmaVfR3KRJ — Dinda Academy (@academy_dinda) August 8, 2025

क्रिकेट के दो फॉर्मेट से संन्यास

पिछले साल बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. कुछ ही लोगों ने यह उम्मीद की थी कि वह आईपीएल 2025 सीजन के बीच में टेस्ट क्रिकेट से दूर हो जाएंगे. दिलचस्प बात यह है कि पूर्व भारतीय स्पिनर और वर्तमान दिल्ली रणजी ट्रॉफी कोच सरनदीप सिंह ने खुलासा किया कि कोहली ने जनवरी में प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए एक बार खेलते हुए उनसे इंग्लैंड दौरे की योजनाओं पर चर्चा की थी.

ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला था बल्ला

कोहली ने 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में एक मुश्किल टेस्ट सीरीज झेली, जहां उन्होंने पर्थ में शतक के साथ सीरीज की शुरुआत करने के बावजूद पांच मैचों में सिर्फ 190 रन बनाए।.भारत के 1-3 से सीरीज हारने के बाद टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाए गए थे. हालांकि, उन्होंने इस साल की शुरुआत में रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेलकर प्रशंसकों को उम्मीद दी. फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली वनडे और इंडियन प्रीमियर लीग खेलना जारी रखेंगे. वह अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान वापसी कर सकते हैं.