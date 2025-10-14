Advertisement
तो क्या सिर्फ ट्रॉफी का ही था इंतजार! IPL से संन्यास लेने वाले हैं विराट कोहली? इस फैसले ने फैंस की हिलाई दुनिया

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:47 AM IST
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय बाद टीम इंडिया की जर्सी में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. कोहली 19 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलेंगे. इस सीरीज के मद्देनजर विराट कोहली की वनडे से संन्यास की अटकलें भी जारी हैं, जो टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. कोहली के फैंस यह सोचकर पहले से ही परेशान हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, कहीं विराट की आखिरी सीरीज न हो. इस बीच एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके 'किंग' के चाहने वालों की दुनिया हिला दी है.

आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं कोहली?

कोहली पहले ही आईपीएल सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं. ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें 18 साल तक इंतजार करना पड़ा. आखिरकार, उन्होंने यह खिताब 2025 IPL सीजन में जीता. भारत के लिए टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, अब खबरों के अनुसार वह इस कैश-रिच लीग (IPL) को भी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. कोहली 2008 में लीग के पहले सीजन से ही इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं. कोहली ने कई सालों तक RCB की कप्तानी की, लेकिन भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक होने के बावजूद वह टीम को जीत नहीं दिला पाए थे. IPL 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB और कोहली ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता.

इस फैसले से शुरू हुईं अटकलें

IPL रिटेंशन की डेडलाइन 15 नवंबर को होने की उम्मीद है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोहली ने फ्रेंचाइजी (RCB) के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है. कोहली के इस कदम ने उनकी आईपीएल से संन्यास की अटकलों को जोर दे दिया. हालांकि, यह साफ नहीं है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का क्या मतलब है. ऐसा माना जा रहा है कि यह कोहली का फ्रेंचाइजी छोड़ने की दिशा में पहला कदम हो सकता है.

आकाश चोपड़ा की राय

हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली के IPL संन्यास की खबरों को सिर्फ अटकलें बताया है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने समझाया कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और यह खेलने वाले कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह अलग है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'खबर है कि उन्होंने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया है, लेकिन इसका क्या मतलब है? वह निश्चित रूप से RCB के लिए खेलेंगे. अगर वह खेल रहे हैं, तो वह उसी फ्रेंचाइजी के लिए ही मैदान पर उतरेंगे.' चोपड़ा ने आगे कहा, 'उन्होंने (कोहली ने) तो अभी-अभी ट्रॉफी जीती है. फिर वह फ्रेंचाइजी को क्यों छोड़ेंगे? वह कहीं नहीं जा रहे हैं. किस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराया गया है यह सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है. हो सकता है उनका डबल कॉन्ट्रैक्ट हो.'

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Virat KohliRCBIPL 2026

