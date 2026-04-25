RR vs SRH: वैभव के शतक पर भारी पड़ी ईशान-अभिषेक की जोड़ी, SRH ने लगाया जीत का चौका, टॉप-3 में दस्तक

RR vs SRH: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. टीम ने राजस्थान के खिलाफ शानदार 5 विकेट से जीत दर्ज की. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के अर्धशतकों की बदौलत हैदराबाद ने 229 रन का विशाल लक्ष्य चेज कर जीत का चौका लगाया.
Trending Photos
RR vs SRH: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. टीम ने राजस्थान के खिलाफ शानदार 5 विकेट से जीत दर्ज की. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के अर्धशतकों की बदौलत हैदराबाद ने 229 रन का विशाल लक्ष्य चेज कर जीत का चौका लगाया. राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी हार के चलते फीकी नजर आई. लगातार चार मैच जीतने के बाद हैदराबाद की टीम ने पाइंट्स टेबल में टॉप-3 में जोरदार एंट्री मार ली है.
हैदराबाद की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी हमेशा की तरह तूफानी मूड में नजर आए. उन्होंने 15 गेंद में फिफ्टी ठोकी, इसके बाद 36 गेंद में अपना शतक पूरा किया. सूर्यवंशी ने अपनी 103 रन की पारी में 12 छक्के जबकि 5 चौके जमाए. उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी 51 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 228 तक पहुंचा दिया.
राजस्थान का दिया लक्ष्य और भी बड़ा हो सकता था लेकिन ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लेकर मैच में पकड़ बनाई. शिमरोन हेटमायर 10 गेंद में महज 11 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, डोनोवन फरेरा की 16 गेंद में 33 रन की पारी का फायदा राजस्थान को अंत में मिला. लेकिन जब हैदराबाद की बैटिंग शुरू हुई तो 229 रन का लक्ष्य भी बौना नजर आया. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर जीत की नींव रखी.
ये भी पढ़ें.. वैभव सूर्यवंशी के जन्म से पहले बना था ये महारिकॉर्ड, 'बिहार के लाल' ने किया तहस-नहस
अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली. अभिषेक ने 29 गेंद में 57 रन की पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर दोबारा कब्जा जमाया. इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का देखने को मिले. वहीं, ईशान किशन ने 31 गेंद में 11 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 74 रन ठोके.