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Hindi Newsक्रिकेटRR vs SRH: वैभव के शतक पर भारी पड़ी ईशान-अभिषेक की जोड़ी, SRH ने लगाया जीत का चौका, टॉप-3 में दस्तक

RR vs SRH: वैभव के शतक पर भारी पड़ी ईशान-अभिषेक की जोड़ी, SRH ने लगाया जीत का चौका, टॉप-3 में दस्तक

RR vs SRH: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. टीम ने राजस्थान के खिलाफ शानदार 5 विकेट से जीत दर्ज की. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के अर्धशतकों की बदौलत हैदराबाद ने 229 रन का विशाल लक्ष्य चेज कर जीत का चौका लगाया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:43 PM IST
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SRH vs RR (BCCI)
SRH vs RR (BCCI)

RR vs SRH: आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है. टीम ने राजस्थान के खिलाफ शानदार 5 विकेट से जीत दर्ज की. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के अर्धशतकों की बदौलत हैदराबाद ने 229 रन का विशाल लक्ष्य चेज कर जीत का चौका लगाया. राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी हार के चलते फीकी नजर आई. लगातार चार मैच जीतने के बाद हैदराबाद की टीम ने पाइंट्स टेबल में टॉप-3 में जोरदार एंट्री मार ली है.

हैदराबाद ने जीता था टॉस

हैदराबाद की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी हमेशा की तरह तूफानी मूड में नजर आए. उन्होंने 15 गेंद में फिफ्टी ठोकी, इसके बाद 36 गेंद में अपना शतक पूरा किया. सूर्यवंशी ने अपनी 103 रन की पारी में 12 छक्के जबकि 5 चौके जमाए. उनके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी 51 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 228 तक पहुंचा दिया. 

229 रन का लक्ष्य पड़ा कम

राजस्थान का दिया लक्ष्य और भी बड़ा हो सकता था लेकिन ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लेकर मैच में पकड़ बनाई. शिमरोन हेटमायर 10 गेंद में महज 11 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, डोनोवन फरेरा की 16 गेंद में 33 रन की पारी का फायदा राजस्थान को अंत में मिला. लेकिन जब हैदराबाद की बैटिंग शुरू हुई तो 229 रन का लक्ष्य भी बौना नजर आया. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर जीत की नींव रखी.

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अभिषेक-ईशान ने ठोकी फिफ्टी

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली. अभिषेक ने 29 गेंद में 57 रन की पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर दोबारा कब्जा जमाया. इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का देखने को मिले. वहीं, ईशान किशन ने 31 गेंद में 11 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 74 रन ठोके.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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