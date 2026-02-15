Advertisement
trendingNow13110777
Hindi Newsक्रिकेटकोलंबो में मार-मार...किशन के तूफान में उड़ा पाकिस्तान, तोड़ दिया युवराज सिंह का प्रचंड रिकॉर्ड

कोलंबो में मार-मार...किशन के तूफान में उड़ा पाकिस्तान, तोड़ दिया युवराज सिंह का प्रचंड रिकॉर्ड

IND VS PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला है. दोनों देशों के बीच आज तक टी20 विश्व कप  के इतिहास में 8 बार आमना-सामना हुआ है,जिसमें टीम इंडिया ने 7 बाजी मारी है. वहीं, पाकिस्तान महज 1 बार जीतने में कामयाब रही है. किशन ने अपनी पारी की बदौलत एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है. बता दें कि ईशान ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan kishan
Ishan kishan

IND VS PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला है. दोनों देशों के बीच आज तक टी20 विश्व कप  के इतिहास में 8 बार आमना-सामना हुआ है,जिसमें टीम इंडिया ने 7 बाजी मारी है. वहीं, पाकिस्तान महज 1 बार जीतने में कामयाब रही है. बहरहाल, बता दें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और उनके इस फैसले को भारत के सलामी बल्लेबाज ने एकदम ही गलत साबित करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हए कोलंबों में तबाही मचाकर रख दी. किशन ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 72 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाक खिलाड़ियों को रुला कर रख दिया. किशन ने अपनी पारी की बदौलत एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है. बता दें कि ईशान ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था.

स्लो पिच पर भी काटा बवाल

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चल रहे मुकाबले की पिच काफी स्लो मानी जाती है. जहां एक और सभी बल्लेबाज संघर्ष करते दिख रहे थे. ईशान ने एक छोर पर अकेले तबाही मचा कर रख दी थी. उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 192.20 के रिकॉर्ड तोड़ स्ट्राइक रेट से 77 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पाक गेंदबाजों का धागा खोल दिया. किशन ने 10 चौके और 3 छक्के उड़ाए. एक समय लग रहा था कि वह पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगा देंगे. हालांकि, वह रन गति से बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे.

Add Zee News as a Preferred Source

टूटा सिक्सर किंग का रिकॉर्ड

बता दें कि आज तक टी20 विश्व कप में सबसे तेज फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम पर था. युवराज ने विश्व कप के में पाक के खिलाफ 19 गेंदों का सामना करते हुए साल 2012 में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया था. जिसे ईशान किशन ने महज 27 गेंदों में आज ध्वस्त करते हुए शानदार कीर्तिमान बना दिया है. 

भारत -पाकिस्तान टी20 मैच में सबसे तेज 50
23 गेंद- मोहम्मद हफीज, अहमदाबाद (2012)
24 गेंद- अभिषेक शर्मा, दुबई (2025)
27 गेंद- ईशान किशन, कोलंबो (2026)
29 गेंद- युवराज सिंह, अहमदाबाद (2012)

ये भी पढ़ें: IND VS PAK: सलमान आगा के जाल में फंसे अभिषेक शर्मा, खाता भी नहीं खोल सका सबसे बड़ा मैच विनर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ishan kishan absolute carnageIND vs Pak

Trending news

भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली