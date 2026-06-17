लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रनों की बरसात करते हुए शुभमन और ईशान की जोड़ी ने कमाल कर दिया. दोनों के बीच 140 गेंदों पर 224 रनों की अद्भुत साझेदारी हुई. इसके साथ ही युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. दोनों ने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में तीसरे विकेट के लिए 221 रन जोड़े थे. हालांकि, शुभमन-ईशान ने तीसरे विकेट के लिए सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप करने वाले भारतीय जोड़ी बनने का मौका गंवा दिया. ये रिकॉर्ड अभी भी भारत के दो पूर्व धुरंधर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम है. दोनों ने 1999 में केन्या के खिलाफ मैच में 237 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की थी.