India vs Afghanistan 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में दो दोस्तों ने मिलकर बल्ले से तबाही मचा दी. जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन की, जिन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मुस्कुराने का पूरा मौका दिया. नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा. वहीं, नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन ने भी अफगानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दोनों ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि दो दिग्गज भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया.
भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह के संन्यास के बाद से ही टीम इंडिया नंबर-4 पर उनके जैसे बल्लेबाज की तलाश में रही है. इस पोजिशन पर कई खिलाड़ियों को मौका मिला, लेकिन कोई भी अपने जगह को स्थापित नहीं कर सका. पिछले कुछ समय से श्रेयस अय्यर इस रोल में थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे ODI में ईशान किशन नंबर-4 पर उतरे और ऐसी तबाही मचाई कि अब उन्हें इस पोजिशन से हिलाना आसान नहीं होगा.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रनों की बरसात करते हुए शुभमन और ईशान की जोड़ी ने कमाल कर दिया. दोनों के बीच 140 गेंदों पर 224 रनों की अद्भुत साझेदारी हुई. इसके साथ ही युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. दोनों ने 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में तीसरे विकेट के लिए 221 रन जोड़े थे. हालांकि, शुभमन-ईशान ने तीसरे विकेट के लिए सबसे अधिक रनों की पार्टनरशिप करने वाले भारतीय जोड़ी बनने का मौका गंवा दिया. ये रिकॉर्ड अभी भी भारत के दो पूर्व धुरंधर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के नाम है. दोनों ने 1999 में केन्या के खिलाफ मैच में 237 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की थी.
237* - द्रविड़/सचिन बनाम केन्या (1999)
233* - कोहली/राहुल बनाम पाकिस्तान (2023)
224 - गंभीर/कोहली बनाम श्रीलंका (2009)
224 - गिल/ईशान बनाम अफगानिस्तान (2026)*
221 - सहवाग/युवराज बनाम वेस्टइंडीज (2009)
बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया की ODI में नंबर-4 पर युवराज सिंह जैसा खेलने वाले बल्लेबाज की तलाश पूरी हो गई है? पिछले 10 सालों से इस स्थान पर कई बल्लेबाजों को मौके मिले हैं, लेकिन कोई इस जगह को अपना नहीं बना सका है. ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेलकर ऐलान कर दिया है कि वो नंबर-4 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट उन्हें आगे भी इस पोजिशन पर मौका देती है या नहीं.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यशस्वी जायसवाल मौके का फायदा नहीं उठा सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. रोहित शर्मा ने 48 रनों की अच्छी पारी खेली. इसके बाद शुभमन गिल और ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और अफगान गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. भारतीय टीम 402 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.