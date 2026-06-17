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नंबर-4 पर आखिरकार मिला युवराज जैसा बल्लेबाज! शुभमन के साथ ईशान ने मचाई ऐसी तबाही, टूटा 17 साल पुराना रिकॉर्ड

IND vs AFG ODI: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रनों की बरसात करते हुए शुभमन और ईशान की जोड़ी ने कमाल कर दिया. दोनों के बीच 140 गेंदों पर 224 रनों की अद्भुत साझेदारी हुई. इसके साथ ही युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:14 PM IST
नंबर-4 पर आखिरकार मिला युवराज जैसा बल्लेबाज! शुभमन के साथ ईशान ने मचाई ऐसी तबाही, टूटा 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Image Credit: (BCCI) शुभमन-ईशान ने तोड़ा युवराज-सहवाग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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