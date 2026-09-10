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दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बनी ईस्ट जोन तो मैदान पर झूमे वैभव-ईशान, मैदान पर किया 'स्टंप वाला डांस', VIDEO वायरल

Duleep Trophy: बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ईस्ट जोन की टीम जीत के बाद जश्न मनाते दिख रही है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि ईशान किशन और 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर बाकी साथियों के बीच स्टंप हाथ में रखकर साथ में डांस कर रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 10, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:45 PM IST
दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बनी ईस्ट जोन तो मैदान पर झूमे वैभव-ईशान, मैदान पर किया 'स्टंप वाला डांस', VIDEO वायरल
Image Credit: चैंपियन बनी ईस्ट जोन तो मैदान पर झूमे वैभव-ईशान (Screengrabs/BCCIdomestic/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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