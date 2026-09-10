दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बनी ईस्ट जोन तो मैदान पर झूमे वैभव-ईशान, मैदान पर किया 'स्टंप वाला डांस', VIDEO वायरल

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्कोरबोर्ड पर 708 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. ईशान किशन ने 270 रन और कुमार कुशाग्र ने 100 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रनों पर ऑलआउट हो गई. कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रन बनाए, लेकिन सिर्फ एक रन से शतक मिस कर दिए. इसके बाद ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए और यहीं पर मैच ड्रॉ की घोषणा कर दी गई. पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को जीत मिली. मैच में 350 रन बनाने वाले ईशान किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.