दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बनी ईस्ट जोन तो मैदान पर झूमे वैभव-ईशान, मैदान पर किया 'स्टंप वाला डांस', VIDEO वायरल

Duleep Trophy 2026: ईशान किशन की अगुआई में ईस्ट जोन ने इतिहास रच दिया है. साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच तो ड्रॉ में समाप्त हुआ, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ईस्ट जोन की टीम दलीप ट्रॉफी में चैंपियन बनी है. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ईशान किशन की टीम का प्रदर्शन शानदार रहा. चैंपियन बनने के बाद दो 'बिहारी बाबू' ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जीत के बाद ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन काफी खुश दिखे. उनका खुश होना लाजमी है, क्योंकि इस मैच में उन्होंने बल्ले से तहलका मचा दिया. स्टार खिलाड़ी ने पहली पारी में 270 रन बनाए और दूसरी इनिंग में भी 80 रन बनाए. ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में सबसे अहम योगदान कप्तान का ही रहा.
बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ईस्ट जोन की टीम जीत के बाद जश्न मनाते दिख रही है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि ईशान किशन और 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर बाकी साथियों के बीच स्टंप हाथ में रखकर साथ में डांस कर रहे हैं. दोनों का ये 'स्टंप वाला डांस' फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
साउथ जोन के खिलाफ हुए दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईशान किशन का प्रदर्शन अव्वल दर्जे का रहा. पहली पारी में उन्होंने डबल सेंचुरी जड़ी और दूसरी इनिंग में भी 80 रन बनाए. इसके अलावा कप्तानी में भी उन्होंने प्रभावित किया और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल कर साउथ जोन को पहली पारी में 336 रनों पर निपटा दिया.
पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को मिली जीत
चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और स्कोरबोर्ड पर 708 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. ईशान किशन ने 270 रन और कुमार कुशाग्र ने 100 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रनों पर ऑलआउट हो गई. कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रन बनाए, लेकिन सिर्फ एक रन से शतक मिस कर दिए. इसके बाद ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए और यहीं पर मैच ड्रॉ की घोषणा कर दी गई. पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को जीत मिली. मैच में 350 रन बनाने वाले ईशान किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.